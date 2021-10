https://cz.sputniknews.com/20211012/ministr-zahranici-sr-ivan-korcok-jede-do-nizniho-novgorodu-v-planu-je-vzdani-holdu-dubcekovi-16137381.html

Ministr zahraničí SR Ivan Korčok jede do Nižního Novgorodu. V plánu je vzdání holdu Dubčekovi

Ministr zahraničí SR Ivan Korčok jede do Nižního Novgorodu. V plánu je vzdání holdu Dubčekovi

Na 12. října 2021 je naplánována oficiální návštěva ministra zahraničí Slovenské republiky Ivana Korčoka Ruské federace (města Nižnij Novgorod).

Obchodní delegace, v jejímž složení jsou představitelé různých průmyslových odvětví (IT technologie, potravinářský průmysl, bioinženýrské technologie, automobilový průmysl a železniční doprava) navštíví Nižněnovgorodský automobilový závod (GAZ) a také Korporativní univerzitu Nižněnovgorodské oblasti, v jejíchž prostorách se budou konat B2B jednání mezi představiteli nižněnovgorodských a slovenských obchodních kruhů.Podle informací na webu slovenského ministerstva odhalí Korčok pamětní desku na počest stého výročí narození Alexandra Dubčeka a zasadí strom míru.Připomeneme, že Dubčekova rodina žila nějakou dobu v SSSR ve městě Gorkij. V roce 1925 se Dubčekovi rodiče přestěhovali do SSSR ve složení skupiny 300 československých komunistů internacionalistů, kteří založili ve Střední Asii družstvo Interhelpo. Pak Dubčekovi přestěhovali do Gorkého (nynějšího Nižního Novgorodu). Alexandr Dubček chodil do školy ve městě Frunze (nynější Biškek v Kyrgyzstánu) a v Gorkém. Dokonale ovládal ruštinu.Dříve Korčok zamířil na pracovní cestu do Kazachstánu, kdejednal s kazašským prezidentem Kasymem Žomartem Tokajevem, předsedou senátu parlamentu Maulenem Ašimbajevem, předsedou Poslanecké sněmovny Nurlanem Nigmatulinem a viceministrem zahraničních věcí Erlanem Alimbajevem.V Kazachstánu bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvy zahraničních věcí Kazachstánu a Slovenska a projednán rozvoj obchodní spolupráce mezi oběma zeměmi.Vedení zahraničněpolitických rezortů obou zemí se zúčastnilo jednání kulatého stolu na téma Kazachstán a Slovensko: nové možnosti spolupráce v nové etapě, jehož se zúčastnili představitelé národních společností, ministerstev a rezortů a také přes 30 kazachstánských a slovenských firem.V průběhu schůzky posoudili politici perspektivy kazachstánsko-slovenských vztahů s důrazem na upevňování obchodně ekonomické a investiční spolupráce.Nechybělo ani téma zajištění regionální bezpečnosti v kontextu stabilizace situace v Afghánistánu.Sledujte náš kanálna chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

