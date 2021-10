https://cz.sputniknews.com/20211012/mocny-val-proti-zpatecnickemu-globalismu-zapadnich-elit-politolog-robejsek-promluvil-o-volbach-16138544.html

„Mocný val proti zpátečnickému globalismu západních elit.” Politolog Robejšek promluvil o volbách

„Mocný val proti zpátečnickému globalismu západních elit.” Politolog Robejšek promluvil o volbách

Vlivný politolog Petr Robejšek vidí ve výsledcích voleb dobré zprávy. Poukázal na vznikající hradbu proti úpadkovému globalismu Západu. Volby také ukázaly, že... 12.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-12T21:55+0200

2021-10-12T21:55+0200

2021-10-12T21:56+0200

česko

volby

západ

vláda

ano

poslanecká sněmovna

ods

petr robejšek

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/733/56/7335621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5907bda625fa1b916d6f5329cf4272b.jpg

„Nejvíce mne těší, že víc jak čtvrtina voličů (SPD, Trikolóra, Volný blok a voliči ještě menších stran) vnímají pozitivně pojem národ a národní zájmy. To je mocný val proti zpátečnickému globalismu západních elit,“ napsal ve svém komentáři k volbám Petr Robejšek.„Volby potvrdily můj názor, že politická korektnost, LGBT a další přeludy spiritistických seancí městských snobů, nestojí za pozornost. Již kousek za velkoměstem žijí normální lidé náš tradiční životní styl a jeho hodnoty. Ideologický pokřik Pirátů, této strunovky české politické scény, podle vzoru „rodič 1 a rodič 2“ jim nestojí za odpověď. Ale při volbách jim jí dali,“ dodal.O Pirátech přitom politolog hovoří jako o „průkopnících demontáže normálních mezilidských vztahů“, kteří ve volbách tvrdě narazili, neboť budou mít v Poslanecké sněmovně pouze 4 „trosečníky“ z původních 22.Proběhlé volby do Poslanecké sněmovny nicméně odhalily špatné zprávy o stavu české politiky, myslí si a poukazuje na situaci, kdy reprezentativní demokracie přestává fungovat.„Rekordních přes milion voličů mimoparlamentních stran nebude mít žádné zastoupení při utváření politiky, a to nepočítám ty, kteří to dávno vzdali a k volbám nechodí. Je tohle zastupitelská demokracie?“ táže se politolog a dodává: „Také milion a půl voličů ANO, to je tolik, co dostaly tři vítězné strany „Spolu“ dohromady, se nebude moci podílet na utváření politického kursu země. Vypadá takhle zastupitelská demokracie?“Koalice PROTIPodle slov Petra Robejška se koalice pěti politických stran měla jmenovat PROTI. Jejím jediným úkolem prý bylo porazit končícího premiéra Andreje Babiše.Česká republiky prý vězí v labyrintu sebestředné politické třídy, chybné metody vládnutí a naší vlastní pohodlnosti. „V neděli se zase potvrdilo, že cestu ven s pomocí politiků nenajdeme,” dodal Robejšek.Na konci svého postu na sociálních sítích politolog navrhl způsob, jak se ze současné situace vymanit.Výsledky volebVítězem voleb se stala koalice Spolu sjednocující 3 liberální strany, Občanskou demokratickou stranu, KDU/ČSL a TOP 09. Koalice získala 27,79 % hlasů a dostane 71 mandátů.Na druhém místě je centristické hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, které získalo 27,12 %, a získá tedy 72 míst v parlamentě. Na třetím místě je další liberální koalice Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí. Tato koalice získala 15,62 %, což činí 37 mandátů.Do parlamentu prošlo také euroskeptické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), 9,56 % a 20 poslaneckých křesel.Nová vládaHnutí ANO během své dnešní tiskové konference uvedlo, že nebude bránit vzniku nové vlády. Hnutí ANO směřuje do opozice.„Umíme počítat do 108, respektive do 104 (bez 4 poslanců Pirátů –red.), takže počítáme s tím, že budeme v opozici,“ sdělil novinářům Jaroslav Faltýnek.„Nechceme nic protahovat. Chceme, aby nová vláda vznikla v rozumném termínu,” dodal.Faltýnek uvedl, že ANO, které bude mít v nové Poslanecké sněmovně nejsilnější klub, nebude blokovat předání moci. Nebylo by to prý rozumné.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211012/vy-jste-dobytek-dzamila-stehlikova-se-hrube-vyjadrila-o-prezidentovi-a-schytala-to-16137639.html

https://cz.sputniknews.com/20211012/ovcacek-zemanovo-zdravi-nic-nebrani-vykonu-ustavnich-pravomoci-16136123.html

https://cz.sputniknews.com/20211012/ft-moldavsko-pozadalo-eu-o-mimoradne-dodavky-plynu-pres-rumunsko-16135513.html

https://cz.sputniknews.com/20211012/dcera-marsala-koneva-kolaruv-prichod-na-ministerstvo-zahranici-bude-odvetou-potomku-kolaborantu-16135709.html

https://cz.sputniknews.com/20211011/zemanovo-zdravi-zaznela-slova-o-namol-ozralem-havlovi-a-vyzvy-k-odebrani-pravomoci--16131668.html

Réunion Konečně Sputnik přestal utajovat procentuální umístění koalic a politických stran ve volbách ... Děkuji.

Jaroslav Machek Má PRAVDU Robejsek,hin se ukáže.A vsadím boty,že to nebude do roka a do dne,ale dřív.Fialka utrpěl Pyrhovo vítězství 😁😁😁

2

západ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, západ, vláda, ano, poslanecká sněmovna, ods, petr robejšek, piráti