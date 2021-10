https://cz.sputniknews.com/20211012/mzv-rf-rusko-ocekava-vecne-odpovedi-od-francie-nemecka-a-svedska-k-incidentu-s-navalnym-16142937.html

MZV RF: Rusko očekává věcné odpovědi od Francie, Německa a Švédska k incidentu s Navalným

Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že země očekává věcné odpovědi od Francie, Německa Švédska k incidentu s Navalným. Sdělil to úřadující zástupce ředitele... 12.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-12T20:05+0200

svět

rusko

francie

německo

švédsko

alexej navalnyj

bloger

„V souladu s žádostí, kterou jsme odeslali 6. října podle článku 9 OPCW, očekáváme ve lhůtě podle úmluvy, tedy do 16. října, věcné odpovědi Německa, Francie a Švédska, bez nichž není možné potvrdit nebo definitivně vyvrátit údajný corpus delicti v případě Navalného,“ řekl Voroncov.USA a 44 dalších zemí již dříve prostřednictvím OPCW zaslaly Rusku seznam otázek týkajících se Navalného incidentu a čekají na odpověď do 10 dnů. Moskva zaslala protiotázku Německu, Francii, Švédsku a technickému sekretariátu organizace.Zmiňme, že na konci září zahájil ruský vyšetřovací výbor trestní řízení ve věci vytvoření a řízení extremistické skupiny vůči ruskému opozičníkovi Alexeji Navalnému. Uvádí se, že se jedná o obvinění na základě článku č. 282.1 Trestního zákoníku Ruské federace. Dalšími obviněnými z vytvoření a řízení extremistické skupiny jsou Leonid Volkov a Ivan Ždanov. Podle oficiálních informací byli někteří další spolupracovníci Navalného obviněni z účasti v extremistické skupině, mezi nimi jsou Ljubov Sobolová, Georgij Alburov, Ruslan Šavěddinov, Vjačeslav Gimadi, Pavel Zelenskyj a další.Podle informací, které má k dispozici Vyšetřovací výbor, Navalnyj nejdříve v roce 2014, když už byl zakladatelem Fondu boje proti korupci*, vytvořil extremistickou skupinu a řídil ji. V roce 2017 účastníci skupiny rozšířili oblast svého působení a založili veřejné hnutí Štáby Navalného**, které mělo pobočky v 37 regionech.Tresty NavalnéhoNavalnyj byl zadržen 17. ledna na letišti Šeremeťjevo po návratu z Německa, kde se léčil po incidentu s údajnou otravou. Odvezli ho na oddělení policie v Chimkách, kde se o den později Chimkinský městský soud v průběhu zasedání mimo soudní budovu usnesl, že má být vzat do vazby na 30 dní. Jak tvrdí ruské úřady, byl Navalnyj zadržen za porušení zkušebního období jakožto podmíněně odsouzený v kauze Yves Rocher. Dne 29. prosince roku 2020 po něm bylo v RF vyhlášeno pátrání.V prosinci 2020 navíc Vyšetřovací výbor RF zahájil trestní řízení proti Navalnému podle článku o podvodech ve zvlášť velkém objemu. Podle vyšetřovatelů byly pro potřeby řady neziskových organizací shromážděny dary od jednotlivců - 588 milionů rublů (6,5 milionů eur).Simonovský soud v Moskvě se 2. února usnesl kvůli zrušení podmíněného trestu Navalného v kauze společnosti Yves Rocher a jeho nahrazení 3,5 lety odnětí svobody v nápravném zařízení. Trvala na tom vězeňská služba, podle které nejednou porušil podmínku a bylo po něm před zadržením vyhlášeno pátrání. Moskevský městský soud toto usnesení později schválil.*Extremistická organizace zakázaná v RF, plnící funkce cizího agenta**Extremistická organizace zakázaná v RFSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Milan Zmeskal Jednou je škodná a se škodnou se nemazlit. 7

Réunion Kdo se ptá, moc se dozví. Kdo se toho moc dozví, je nebezpečný. Dokud není vyhozen z okna nebo není nalezen mrtvý v hotelovém pokoji. Raději se neptat. 3

5

2021

rusko, francie, německo, švédsko, alexej navalnyj, bloger