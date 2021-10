https://cz.sputniknews.com/20211012/ovcacek-zemanovo-zdravi-nic-nebrani-vykonu-ustavnich-pravomoci-16136123.html

Ovčáček: Zemanovo zdraví nebrání výkonu jeho ústavních pravomocí

Ani hospitalizace nebrání prezidentu republiky Miloši Zemanovi ve výkonu ústavních pravomocí, uvedl v rozhovoru pro Rádio Proglas hradní mluvčí Jiří Ovčáček. 12.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-12T10:23+0200

2021-10-12T10:23+0200

2021-10-12T10:36+0200

česko

miloš zeman

prezident

politika

jiří ovčáček

hospitalizace

Podle slov mluvčího je Zeman v kontaktu se svými nejbližšími spolupracovníky a je mu také každý den dodáván přehled tisku.„Pan prezident, jak oznámila Ústřední vojenská nemocnice v Praze, je ve stabilizovaném stavu, každý den, podle přání pana prezidenta, je dodáván monitor denního tisku. Pan prezident je průběžně informován o aktuálním dění a také pana prezidenta každý den navštěvují rodinní příslušníci a také nejbližší spolupracovníci. Probíhá léčba, která je plně v režii ošetřujících lékařů, kteří nejlépe vědí, jak mají postupovat,“ řekl v rozhovoru pro Proglas Ovčáček.„V každém případě pan prezident postupuje léčbu, která bude trvat podle rozhodnutí ošetřujících lékařů. To je to jediné, co v tuto chvíli mohu říci. Důležité je, že o pana prezidenta je postaráno, a že na pana prezidenta mnoho lidí myslí ve svých modlitbách,“ dodal.Ovčáček odmítl konkrétně říci, jak dlouho bude trvat léčba prezidenta Zemana.

Červenáček No vida. A to tu včera strašil článek jak to má na horizontu Zeman špatné. Ještě ksindlu z opozic zatopí. 🐸🐸🐸 1

Dežo Adonis Tak to je první na světě, kdo bude z JIPky vykonávat ústavní povinnosti 😁

