Ruský expert: Kéž bych se mýlil, ale předpovídám apokalypsu ve vztazích mezi Moskvou a Prahou

Ruští analytici se na vyhlídky rusko-českých vztahů pod vedením pravicově-liberální koalice a případného nového premiéra Petra Fialy dívají většinou pochmurně... 12.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle Kortunova by Praha mohla zvýšit kvóty pro diplomaty, usnadnit turistické návštěvy, obnovit plné letecké spojení a humanitární kontakty. Jak reálný je začátek normalizace vztahů mezi Moskvou a Prahou? Sputnik se ptá politologa Vadima Truchačeva, odborníka na střední Evropu:Andrej Vladimirovič řekl to, co napovídá zdravý rozum. Ale vzhledem k osobě možného nového premiéra, kterým je Petr Fiala, mohou bohulibá přání pro normalizaci česko-ruských vztahů zůstat jen na papíře. Lídr ODS je představitelem českých akademických kruhů, které jsou podle mého názoru skutečným úlem rusofobních nálad. Víme, že bratr pana Fialy spolupracuje s ukrajinským vedením a radí mu. Takže až začne fungovat nová česká vláda, budeme se všichni ještě kroutit a Andrej Babiš a Jan Hamáček budou proti novým vládcům vypadat jako pouhý „holub“. Vždyť žádný z nich si například nedovolil tak agresivní výroky proti Rusku jako Petr Fiala. Připomínám, že na stránkách prohlásil, že před uzavřením dohody s Ruskem je třeba ho srazit na kolena, že Rusko je asijská despocie, která rozumí pouze síle. V nové vládě by měli být zástupci TOP 09, pro které se protiruské nálady staly téměř oficiální ideologií...Včera vyšlo najevo, že vítězné strany opoziční koalice jednají o kandidátovi na post ministra zahraničí a navrhují Ondřeje Koláře, starostu Prahy 6, kterému jsme velmi „zavázání“ demolicí pomníku maršála Ivana Koněva...Myslím si, že už jen toto jmenování, pokud se uskuteční, bude plivnutím směrem k Rusku a zmrazí naše vztahy na dobu existence této vlády.No, a kam až bychom měli zamrazovat vztahy? Česko a Rusko jsou již ve stavu studené diplomatické války, v tomto ohledu jsme se dostali téměř na dno. Pravda, Rusové říkají: „Mysleli jsme si, že jsme na dně, ale přišlo klepání zdola.“Bohužel očekávám v našich vztazích to nejhorší. Možná například přijmou podobný zákon jako v Polsku - o zákazu propagace totalitních režimů. Umožňuje demolici památníků postavených v té době. V Polsku bylo na základě tohoto zákona zbouráno téměř 700 památníků. Nevylučuji ani masivní dodávky smrtících zbraní na Ukrajinu. Mohly by to být houfnice, raketomety, český vojensko-průmyslový komplex vyrábí leccos... Tomáš Fiala, pracující pro Ukrajinu, by se mohl bratrsky přimluvit za zájmy svých současných ukrajinských zaměstnavatelů. A také očekávám, že se Česká republika přidá ke sboru kritiků Nord Streamu 2 a pokusí se ostentativně odmítnout nákup ruského plynu a začne nakupovat drahý americký LNG. Nebo se možná znovu pokusí opustit ruské jaderné palivo a přejít na jeho americký protějšek. Jednu takovou smutnou zkušenost jsme již měli a skončila špatně. Doufám však, že pro novou vládu v České republice nebude politika přednější než ekonomika a zdravý rozum, že se vše výše uvedené nebude konat, i když jistě budou snahy odmítnout vše ruské. Očekávám dokonce snížení úrovně diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací na úroveň chargé d'affaires ad interim. Navíc to nebude ruská, ale česká strana, kdo jako první odvolá velvyslance ke konzultacím.Smutný obrázek jste vykreslil, především pro obyčejné občany - pro Čechy, kteří už dávno nechodí po turistických stezkách do Petrohradu, Moskvy, na Dálný východ a ruský Dálný sever. Ano, i pro Rusy, kteří ochotně jezdili do Prahy na zimní dovolenou a do českých lázní.Připomínám, že v jednu chvíli představitelé TOP 09 hovořili o úplném zákazu vstupu Rusů, byť ruských umělců, do České republiky. Tento cíl není dosažitelný, protože do České republiky je možné vstoupit i z jiných zemí, ale určitě se budou snažit omezit vstup našich krajanů do země. A také připouštím prohlídky pod různými záminkami v kancelářích Gazpromu, Lukoilu a Sberbance v České republice, obstavení účtů a nemovitostí ruské elity... Ale pokud se to všechno stane, samozřejmě to nezůstane bez následků.V takovém případě by zbývala jen „horká válka“…Vtip jsem pochopil. Návrat k tématu rozmístění prvků americké protiraketové obrany na českém území je však dosti pravděpodobný, stejně jako zvýšení vojenských výdajů země, nejspíše na 2,5, ne-li 3 procenta HDP.Taková otevřená konfrontace s Ruskem je samozřejmě pro český rozpočet poměrně nákladná.Nepochybně, ale pokud vím, v České republice se k moci nedostali pragmatici. Další věcí je, že veřejnost vše rychle pochopí a při příštích volbách se kyvadlo politických sympatií může vychýlit na druhou stranu. Aktuálně zvítězili liberálové s náskokem několika desetin procent, a to díky mladým Pražanům. V minulosti nechodili k volbám tak aktivně. Je pravda, že mladí lidé nevolili Pirátskou stranu, jak se očekávalo, ale Petra Fialu. Proč? Vše se spojilo dohromady. Jak nespokojenost s omezeními, která byla zavedena kvůli covidu-19, tak především nekonečné korupční skandály kolem premiéra. Posledním hřebíčkem do rakve jeho ANO byly Pandora Papers, špína na Andreje Babiše, která se tak „šťastně“ pro opozici objevila těsně v předvečer hlasování.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Réunion Až jako apokalypsu bych to nenazval. Nepřátelé už u Rusů jsme, zásluhou sbírky nevlasteneckých politiků. Jeden z nich za TOP09 bude dokonce ministrem zahr. věcí ČR. Kam budou především směrovány cesty nových českých vlastizrádců ? No jistě do Germánie, země zaslíbené (Fiala se požene první), a do Strasburgu (Kvůli Green Deal a ujišťování, že nechceme vystoupit z EU a Polsko nepodporujeme.). 13

Réunion Podľa portálu Sohu bolo nasadenie systému elektronického boja Murmansk-BN v Kaliningradskej oblasti pre NATO šokom a uštedrilo reputačnú ranu obranným schopnostiam USA. XXX 3

