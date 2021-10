https://cz.sputniknews.com/20211012/s-chladnejsim-pocasim-se-vratila-eva-decastelo-ke-svemu-konicku-vzpominate-o-jaky-slo-16127909.html

S chladnějším počasím se vrátila Eva Decastelo ke svému koníčku. Vzpomínáte, o jaký šlo?

S chladnějším počasím se vrátila Eva Decastelo ke svému koníčku. Vzpomínáte, o jaký šlo?

Moderátorka Eva Decastelo již v minulém roce ohromila fanoušky svou neobvyklou zálibou. Tu našla totiž v otužování. A když se tak mnozí zahřívali doma v teple... 12.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-12T10:59+0200

2021-10-12T10:59+0200

2021-10-12T10:59+0200

celebrity

foto

instagram

voda

eva decastelo

otužování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/15312173_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_25b1e468c809d837ce11018adf6ba0ee.jpg

Letos tomu zřejmě nebude jinak, Eva se totiž otužovat už opět začíná. Ukázala to na nové fotce, kterou zveřejnila na sociální síti. Na ní je zachycena v plavkách v řece. Pro někoho plavková sezóna skončila posledním letním dnem, k takovým lidem ale Eva rozhodně nepatří.A jaké si vysloužila reakce? Herec Lukáš Langmajer uvedl, že byl včera v Teplé Vltavici. „Včera jsem byl v Teplé Vltavici. Venkovní teplota cca 2 st. a voda cca 8 st.,“ napsal.V mnoha komentářích zaznívaly takové reakce, že by se lidé i vyrazili otužovat, ale buď nemohou či ještě otálejí.„Také chci začít. Ještě studuji metody atd. Ale hodně lidí začne natvrdo. Rovnou do vody,“ uvedla jiná uživatelka.Někteří také zavzpomínali na minulý rok, kdy Eva postovala takové fotky velmi často. „Jéé Evi, tak už to zase začíná. Jsi fakt dobrá. To já jsem zmrzlina,“ napsala její fanynka.A jistý uživatel napsal, že on začíná s otužováním také: „Začínám za tři dny. Blahopřeji.“Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210918/mozne-je-vse-decastelo-bocanova-a-gavriely-coby-charlieho-andilci-nebo-tri-sestry-od-cechova-15876865.html

fakacpindos Samozřejmě vzpomínám - maštění frndy na netu :o)

daniel walmper Zpráva o zkušenostech s léčbou herpesu Už 2 roky mám diagnostikovaný genitální herpes a hledám lék. Na této platformě jsem četl svědectví od ženy, která se s doktorem Ahmedem Usmanem Bylinná medicína vyléčila z cukrovky po mnoha diskusích a několika otázkách, které připravil z bylin a požádal o moji adresu. O 3 dny později jsem obdržel bylinný lék a jeho presdicine, včetně oficiální e -mailové adresy lékaře. Kontaktoval jsem doktora prostřednictvím jeho receptu a 21 dní jsem pil bylinné léky. Poté, co jsem dokončil bylinnou medicínu, šel jsem na test a můj výsledek IgG byl potvrzen negativní, v mé krvi nebyl nalezen žádný virus. Kontaktujte doktora Ahmeda a nechte se vyléčit. pošlete mu e -mail na adresu; drahmedusman5104@gmail.com nebo mu pošlete whatsapp text +14436204203. Má bylinné přípravky na cukrovku, hepatitidu, rakovinu, leukémii, fibrózu

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

foto, instagram, voda, eva decastelo, otužování