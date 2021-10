https://cz.sputniknews.com/20211012/slovensky-poslanec-blaha-caputova-nema-v-sobe-slusnost-aby-zemanovi-verejne-poprala-mnoho-sil-16138281.html

Slovenský poslanec Blaha: Čaputová nemá v sobě slušnost, aby Zemanovi veřejně popřála mnoho sil

Slovenský poslanec Blaha: Čaputová nemá v sobě slušnost, aby Zemanovi veřejně popřála mnoho sil

Český prezident Miloš Zeman leží od neděle v Ústřední vojenské nemocnici. U této příležitosti sdílel na sociální síti slovenský opoziční poslanec Ľuboš Blaha... 12.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-12T14:02+0200

2021-10-12T14:02+0200

2021-10-12T14:02+0200

slovensko

slovensko

zdraví

miloš zeman

názor

opozice

ľuboš blaha

politika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1130/71/11307103_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_acecfb511fab898b9c77e079876407a5.jpg

Blaha adresoval svůj příspěvek na Facebooku Miloši Zemanovi. Uvedl, že s velkým znepkojením přijali zprávu o tom, že se nachází ve vážném zdravotním stavu v nemocnici.Napsal, že odkdy zmařila referendum, lidé na Slovensku již od prezidentky nemají žádná očekávání. Podle jeho mínění by si však možná mohla najít čas alespoň na krátký vzkaz sounáležitosti vůči hlavě bratrského národa.Dodal, že kdyby si prezidentka Zuzana Čaputová zvrtla kotník, tak by ti ronili krokodýlí slzy a organizovali celostátní sbírky. Ale když je ve vážném zdravotním stavu prezident České republiky, neumí projevit ani elementární úctu.Takové lidi označil Blaha za ubožáky a dodal, že se za ně stydí. Zároveň se omluvil, že i takoví bezcitní a nemorální lidé žijí mezi námi - v Česku i na Slovensku.„Když čtu zprávy, že čeští pravicoví politici se už nemohou dočkat, kdy se dostanou ke korytům a už teď chystají způsob, jak zneužít Váš zdravotní stav a co nejdříve Vás zbavit úřadu, přemýšlím nad tím, zda ještě zůstala mezi neoliberálními elitami alespoň špetka morálky. Ani sicilská mafie vůči svým obětem obvykle neprojevuje takovou míru arogance a zloby,“ dodal.Blaha prý chápe, že jako hlava státu byl Zeman trnem v oku americkým posluhovačům a liberálním sluníčkářům. Dodal, že se podle jeho slov stavěl Zeman otevřeně proti migraci, obhajoval národní zájem, rozvíjel přátelské vztahy s Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou.Podle Blahy by si lidé přáli, aby měli prezidenta, který bude vzdělaný, moudrý a zkušený jako právě Zeman. Jak ale dodal, bohužel prý takové štěstí nemají. Prezidentka se prý nikdy nezmohla na žádný větší intelektuální výkon, než je výběr oblečení.Jediný politický akt, kterým se podle Blahy zapsala do slovenských dějin, je v tom, že sebrala zraněnému národu poslední šanci, jak se „zbavit nenáviděné vlády - zničila naši naději na referendum“.Stav prezidenta ZemanaČeská média včera přinesla informace o tom, že Miloš Zeman se nachází na ARO v ÚVN. Je hospitalizován na klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny. Na tomto lékařském pracovišti se nacházejí pacienti, kteří vyžadují podporu selhávajících životních funkcí, nebo ti, u nichž takovéto selhání akutně hrozí.Připomeňme, že v neděli byl prezident Miloš Zeman převezen do Ústřední vojenské nemocnice. Ředitel nemocnice Miroslav Zavoral při tiskové konferenci uvedl, že od pacienta nemá svolení na zveřejnění jeho diagnózy. Sdělil, že prezident je hospitalizován v souvislosti s chronickým onemocněním. Uvedl také, že přesný zdravotní stav prezidenta je mu znám, což umožňuje přesně zaměřit léčbu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211012/cesky-senat-bude-od-prezidentske-kancelare-zadat-informace-o-zemanove-zdravi-16135880.html

Toudy Pán Blaha , Vy ste spadol z jahody ? Vy neviete pochopiť , že Čaputová jednoducho nechce a nemá chuť prezidentovi Zemenovi taký odkaz poslať ? Však ona mu nesiaha ani po opätky jeho topánok . Bodaj by Slovensko malo takého prezidenta

1

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, zdraví, miloš zeman, názor, opozice, ľuboš blaha, politika