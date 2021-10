https://cz.sputniknews.com/20211012/stefec-o-povoleni-muezzinu-v-koline-nad-rynem-nemecko-smeruje-k-sebezniceni-16140551.html

Štěfec o povolení muezzinů v Kolíně nad Rýnem: Německo směřuje k sebezničení

Štěfec o povolení muezzinů v Kolíně nad Rýnem: Německo směřuje k sebezničení

Analytik Jaroslav Štefec se na svých sociálních sítích zamyslel nad osudem Německa poté, co přišly zprávy z Kolína nad Rýnem, kde povolili mešitám, aby... 12.10.2021, Sputnik Česká republika

česko

německo

evropa

islám

mešita

jaroslav štefec

Štefec ve svém rozsáhlém příspěvku připomíná, že muslimů v Německu žije několik milionů, přitom většina pochází z Turecka, odkud do Německa začali přicházet původně jako takzvaní gastarbeiteři (hostující pracovníci). Ti si ale postupem času vydobyli právo zůstat v zemi natrvalo.Analytik uvádí, že první volání muezzina k modlitbě zaznělo v Německu v polovině osmdesátých let, kdy počet mešit v zemi byl ještě velmi malý. „O jeho povolení tehdy i přes protesty původních obyvatel města rozhodl soud. Dnes, díky ústupkům vůči stále agresivnějším požadavkům muslimských předáků na změny kulturního prostředí Německa tak, aby „splňovalo“ náboženské a právní požadavky islámu, úmyslnému přehlížení problémů s rostoucím počtem uzavřených muslimských komunit, s radikalizací části mladých muslimů, se zamlžováním informací o rostoucí kriminalitě a zejména díky otevření hranic Německa nové vlně přistěhovalců z Afriky a Středního východu, se především západní část Německa potýká s realitou rychle rostoucích bezpečnostních hrozeb vůči původnímu obyvatelstvu, jejich kulturnímu dědictví, životům a majetku, ještě před dvaceti lety prakticky neznámých, nebo existujících v pouhých náznacích,” dodal.Štefec podle svých slov s obavami sleduje vývoj v sousední zemi, a to hlavně z hlediska bezpečnosti. Informace přitom získává od Centra pro výzkum terorismu. „Díky informacím, získávaným naším Centrem pro výzkum terorismu vím, že také v ČR už začala růst kriminalita, související s pomalu, ale viditelně rostoucími počty imigrantů ze zemí Afriky a Středního východu, stejně jako jsou již identifikovatelné projevy počínající islamizace naší země,“ uvedl ve svém postu analytik.O tomto vývoji by prý měla informovat česká média, a ne oslavovat volební vítězství „party politických amatérů, neumětelů a netáhel“.Podle jeho slov je dnes ještě možné se situací v České republice něco udělat. Pro nalezení správných bezpečnostních řešení přitom je údajně možné použít zahraniční zkušenosti.„Za čtyři roky, pokud obě „smluvní“ koalice skutečně vytvoří něco jako vládu a vydrží se celou dobu tvářit, že skutečně vládnou, zatímco budou prosazovat své agendy přibližování se Německu, otevírání se migraci a likvidace zbytků české státnosti, už bude pozdě,“ myslí si analytik.„Osobně se domnívám, že už to nebude trvat ani rok, a také u nás, nad Brnem a/nebo Hradcem Králové, se z minaretů nových mešit vznese jásaný pokřik muezzinů (…). Parta nadšených proevropsky laděných mládežníků ve sněmovně se o to už postará,“ uzavřel Jaroslav Štefec své vyjádření na sociálních sítích.Muezzini v Kolíně nad RýnemMédia dnes informovala, že Kolín nad Rýnem jako první velké německé město povolí mešitám svolávání k modlitbě prostřednictvím muezzinů. Místní radnice uvedla, že to má být znamením respektu a také toho, jak si město váží různorodosti.Katja Reuterová, mluvčí radnice, oznámila, že svolávání k modlitbě bude moci městem znít vždy v pátek kolem poledne, a to až po dobu pět minut. Tato iniciativa je zatím zamýšlena na dva roky, po jejichž uplynutí má být vyhodnocena.V Kolíně nad Rýnem se nachází okolo 35 mešit. Ty budou moci nyní o povolení pro svolávání věřících žádat. Většina místních muslimů pochází z Turecka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Réunion Už jen chybí, aby byli násilničtí, mentálně na pěti, měli řadu diagnóz, byli prťaví a používali Wasin gel. 1

Karel Adam Tak to není tak hrozné jednou týdně ve 14.00, příště možná požádají o povolení zvát k modlitbám pětkrát denně, první v pět ráno, alespoň Němec nezaspí do práce. 1

německo

evropa

