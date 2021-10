https://cz.sputniknews.com/20211012/to-je-prilis-vuci-komukoli-ewa-farna-odsoudila-zverejnovani-fotek-zemana-pred-nemocnici-16139250.html

„To je příliš vůči komukoli.“ Ewa Farna odsoudila zveřejňování fotek Zemana před nemocnicí

Je tomu jen pár dní, co byl prezident Miloš Zeman opět převezen do nemocnice, a internet je už zaplaven nejrůznějšími vtipy, neslušnými komentáři a nevhodnými... 12.10.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že v neděli byl prezident Miloš Zeman převezen do Ústřední vojenské nemocnice. Ředitel nemocnice Miroslav Zavoral při tiskové konferenci uvedl, že od pacienta nemá svolení na zveřejnění jeho diagnózy. Sdělil, že prezident je hospitalizován v souvislosti s chronickým onemocněním. Uvedl také, že přesný zdravotní stav prezidenta je mu znám, což umožňuje přesně zaměřit léčbu.Česká média včera přinesla informace o tom, že Miloš Zeman se nachází na ARO v ÚVN. Je hospitalizován na klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny. Na tomto lékařském pracovišti se nacházejí pacienti, kteří vyžadují podporu selhávajících životních funkcí, nebo ti, u nichž takovéto selhání akutně hrozí.Právě z převozu prezidenta se o víkendu objevily na některých webech snímky. „Potřebuji se s vámi podělit o své nehudební naštvání. Koukala jsem na zprávy po volbách, protože mě to zajímalo, a vykoukne na mě téměř bezvládné tělo Miloše Zemana, když mu někdo podepírá hlavu a převáží ho ze sanitky do nemocnice. Docela mě to vytočilo a přijde mi to moc. To je tak nedůstojné od lidí. Jestli požadujeme nějakou důstojnost my po vládcích, tak se tak sakra chovejme taky a nefoťme hyenicky pána před osmdesátkou na nemocničním lůžku,“ napsala Ewa na stories na Instagramu.Podle jejích slov máme právo na to, abychom znali jako obyvatelé země zdravotní stav našeho prezidenta. Zmínila, že ačkoliv není příznivcem prezidenta, jde již o staršího člověka. Vyzvala, abychom se drželi hranic důstojnosti vůči starým lidem a abychom je nefotili, když jsou na tom zle či mimo vědomí. „To je příliš vůči komukoli,“ dodala.Dodejme, že zpěvačka svůj postoj vyjádřila na stories, která po 24 hodinách mizí. Screenshot zveřejnil například web msn.com, který sdílel na Facebooku exposlanec a senátor Jiří Vyvadil.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Miroslav Ih není se čemu divit, novinářům skapal antibabiš a hledají svá témata, chytají se čehokoliv a velmi nevkusně. Dobytci prostě ještě nevymřeli, co naděláme. Máte moji hlubokou úctu za slova ohledně pana presidenta, děkuji Vám. 4

Réunion Aby tě tu nesepsul AntiZeman a antiBabiš nedebil K. Olinka . Ten má ve všem jasno ... 0

