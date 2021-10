https://cz.sputniknews.com/20211012/vogue-czechoslovakia-jede-naplno-na-obalce-ruska-modelka-kreml-a-navalnyj-16140954.html

Vogue Czechoslovakia jede naplno: na obálce ruská modelka, Kreml a Navalnyj

Vogue Czechoslovakia jede naplno: na obálce ruská modelka, Kreml a Navalnyj

Populární módní časopis Vogue Czechoslovakia překvapil svou novou obálkou. Reakce sledujících, kteří redakci například vyčítali to, že se zabývají politickou... 12.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-12T23:49+0200

2021-10-12T23:49+0200

2021-10-12T23:49+0200

česko

časopis

reakce

alexej navalnyj

vogue

kreml

modelka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/16141352_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_db8bd5f6114afe23f90904b8feb660e1.jpg

Na instagramovém profilu časopisu se objevila titulní fotografie nového čísla. Je na ní vyobrazena ruská modelka Simona Kust, v pozadí za ní se nachází Kreml a na noze je vidět novinový plátek s ruským blogerem Alexejem Navalným.Na dalším snímku pak zvolila redakce i menší popisek. „Je to Kreml, není to Kreml? Lze ještě vůbec rozeznat, kde leží hranice mezi skutečností a fikcí – nebo dokonce propagandou? Žijeme ve světě iluzí. Raději než odrazu v zdrcadle věříme instagramovým filtrům,“ uvedli.Pokračují s tím, že sebeprezentace se stala důležitější než seberealizace, skutečný prožitek nahradila povrchní komunikace. „Zprávy neanalyzujeme, přesto je sdílíme. Nikdy v minulosti neměl člověk přístup k tolika informacím, jako je tomu dnes, paradoxně nám to nepřineslo ani větší svobodu ani světový mír. Jak se zorientovat v pavučině sociálních sítí, fake news, konspiračních teorií a manipulativních sdělení?“ ptají se dále.Nutno podotknout, že reakce na novou obálku populárního časopisu byly různorodé. „Moc se mi líbí nový příspěvek a to, že Vogue dává příležitost rozšířit vědomí lidí. Nejen v módě. Ale pro některé je snažší se schovat do nory, než pochopit hodnotu svobody,“ napsala napříkla djedna z uživatele.Další se však zřejmě obálka příliš nezamlouvala. „A je tohle vůbec Vogue?“ ptala se.VogueVogue je časopis se zaměřením na módu, design a životní styl. Vychází ve dvacetipěti zemích světa každý měsíc. V redakci se vystřídala celá řada světoznámých módních fotografů. Vogue publikuje také články o umění, kultuře a politice. Má celou řadu stálých modelek z řad celebrit.Na základě licence od amerického vydavatele Condé Nasta časopis do Česka přivedla firma V24 Media. Vychází v češtině na území Česka a Slovenska. Šéfredaktorkou je Andrea Běhounková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

časopis, reakce, alexej navalnyj, vogue, kreml, modelka