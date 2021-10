https://cz.sputniknews.com/20211012/vy-jste-dobytek-dzamila-stehlikova-se-hrube-vyjadrila-o-prezidentovi-a-schytala-to-16137639.html

„Vy jste dobytek.“ Džamila Stehlíková se hrubě vyjádřila o prezidentovi a schytala to

Bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková se na svých sociálních sítích hrubě vyjádřila na adresu prezidenta Miloše Zemana. Parlament prý připraví... 12.10.2021, Sputnik Česká republika

„Volby 2021 je druhá sametová revoluce. Žijeme v jiné, svobodné republice. Je jedno, kdo, jak a proč volil SPOLU nebo PirSTAN, dokázali jsme to!” uvedla bývalá ministryně pro lidská práva Stehlíková na svých sociálních sítích.Voliči prý ve volbách ukončili éru Miloše Zemana. Ve svém postu na sociálních sítích se hrubě vyjádřila na adresu zdraví prezidenta, který se nyní nachází v nemocnici na ARO.„Pohřbili jsme Zemanovu éru. Za pár dnů parlament aktivuje čl. 66 a odvolá prezidenta bez ohledu na to, kdy proběhne vytažení ze zásuvky,“ napsala Džamila Stehlíková na svém Twitteru.„Jste dobytek“Bývalá ministryně pro lidská práva to za svoji hrubost schytala od svých sledujících.„Zeman není můj prezident, ale Vy jste madam dobytek,“ uvedla Iva Kučerová.„Džamilo, ty jsi odpad,“ konstatovala uživatelka Leniška.„Do dneška jsem nepochopil, jak mohla tahle osoba vykonávat funkci obhájkyně lidských práv, když postrádá empatii,“ myslí si Oto Brachtel.„Nevážená paní Stehlíková, co kdybyste si přestala otírat ústa o našeho pana prezidenta? Jste neskutečné odporná a je mně z vás špatně,“ uvedl Pavel Bárta.„Nebudu vás titulovat kráva nebo hyena, protože tím urážím všechny normální krávy nebo hyeny. Vy jste normální lidský odpad, něco, co vylezlo z pod kamene,” dodal Josef Urban.Zdraví prezidenta„Pan prezident, jak oznámila Ústřední vojenská nemocnice v Praze, je ve stabilizovaném stavu, každý den, podle přání pana prezidenta, je dodáván monitor denního tisku. Pan prezident je průběžně informován o aktuálním dění a také pana prezidenta každý den navštěvují rodinní příslušníci a také nejbližší spolupracovníci. Probíhá léčba, která je plně v režii ošetřujících lékařů, kteří nejlépe vědí, jak mají postupovat,“ řekl dnes v rozhovoru pro Rádio Proglas mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.Ovčáček odmítl konkrétně říci, jak dlouho bude trvat léčba prezidenta Zemana.„Nechci vyvolávat žádná očekávání a hovořit o nějakých dnech. Když řeknu týden, a bude to osm dnů, tak vznikne velký skandál. (…) Co je důležité – panu prezidentovi nebrání ani hospitalizace výkonu ústavních pravomocí. Je třeba si uvědomit, že v tuto chvíli, a to bude trvat ještě několik týdnů, není žádná ústavní úloha prezidenta republiky. Ta začíná až ve chvíli, kdy bude svolána nová Poslanecká sněmovna. Vláda podává demisi. Pak nastupují ústavní kroky prezidenta republiky,“ prohlásil v rozhovoru pro rádio hradní mluvčí.Dále zdůraznil, že Ústava prezidentovi nepředepisuje účast v povolebním vyjednávání. Jedná se pouze o zvyklost. Na prvním místě, podtrhl Ovčáček, je nyní zdraví prezidenta.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Teodor Poslat ji do muslimskeho Afganistanu, tam Stehlikovou vyleci. 14

marfušenka Měla by se vrátit do Kazachstánu a chránit lidská práva. Zdá se, že je pro to "stvořená". 4

