Konec dohadům. Jaterní encefalopatie. Tak zní diagnóza prezidenta Zemana

I když se dnes objevily informace poukazující na diagnózu Zemana, Pražský hrad a Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) mlčí. Na tom, že nezveřejňují žádné podrobnosti ke stavu hospitalizovaného prezidenta, se tak nic nemění.Na svém trvá zatím také prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, který již dlouho tvrdí, že zdravotní problémy prezidentovi v Ústřední vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích (ÚVN) nebrání ve výkonu ústavních pravomocí. Nicméně, dnešní zjištění Deníku N naznačují opak.Uvádí se, že Zemanův zdravotní stav je prý vážnější, a údajně mu brání v plnohodnotném plnění funkce prezidenta. Dané médium své informace vysvětluje „velmi dobře informovaným zdrojem z okolí prezidenta, státní správy a lékařského prostředí“.Zjistilo se tedy, že prezident ČR trpí mimo jiné jaterní encefalopatií, což je závažná komplikace vyvolaná akutním nebo chronickým selháním jater. Projevuje se různými psychickými a neurologickými příznaky. A zde je kámen úrazu.Další zdroj tvrdí, že prezident s okolím sice komunikuje, ale obtížně. Navíc občas mluví z cesty.Zmiňme, že ÚVN, kde Zeman leží, dnes ve svém vyjádření uvedla, že nezveřejňuje informace o pacientech, pokud si to sami nevyžádají. Zároveň všechny ubezpečila, že se „panu prezidentovi a všem pacientům ÚVN dostává náležité péče“.Jaterní encefalopatie Pokud se zaměříme na toto onemocnění, lze jej charakterizovat jako soubor vratných neurologických a psychických příznaků vyvolaných akutním nebo chronickým selháním jater. Zpravidla vzniká při cirhóze jater a má celkem čtyři stadia.V prvním stadiu, tedy v lehké formě, jsou pacienti zmatení a trpí poruchami spánku a chování. Ve druhé až třetí jsou již patrné poruchy kognitivních funkcí, pacienti jsou dezorientovaní a mluví z cesty. V konečném stádiu jsou lidé s tímto onemocněním dokonce v kómatu. Toxické látky v mozku totiž nemocná játra nezvládají filtrovat. Dobrou zprávou ale je, že vhodnou léčbou je možné tento stav zvrátit.Vyjádření ÚVNPřipomeňme, že už i Ústřední vojenské nemocnici v Praze (ÚVN) pomalu dochází trpělivost. Nemocnice dnes totiž kvůli vlně „spekulací, dezinformací a bohužel někdy i útočných vyjádření“ k léčbě prezidenta Miloše Zemana, který zde od neděle leží, vydala jasné prohlášení.Ve svém stanovisku se ÚVN vyjádřila k narážkám a spekulacím týkajících se léčby českého prezidenta, který je aktuálně hospitalizován na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Podle nemocnice to na ni totiž neoprávněně vrhá stín.Podle ní se prezidentovi stejně jako všem pacientům ÚVN dostává náležité péče. „Léčebný program každého pacienta, jehož součástí je také určení medikace i dietního režimu, sestavují specialisté v oboru a vždy odpovídá adekvátním zdravotním problémům, diagnóze i zdravotnímu stavu pacienta,“ pokračovala.Ve vyjádření se také objevilo, že ÚVN sice nese zodpovědnost za svá vyjádření, ale „nemůže nést zodpovědnost za vyjádření jiných subjektů ať již do médií, nebo na sociálních sítích“.Spekulace o Zemanově zdravíV poslední dny Zemanův zdravotní stav budí vášně a zájem více než kdy jindy. A nepomáhá tomu ani fakt, že Pražský hrad mlží.S tvrdou diagnózu v předchozích dnech přišla například psychiatrička a bývalá ministryně Džamila Stehlíková, která pronesla, že u prezidenta předpokládá demenci.Mimo to na svém blogu napsala, že lze předpokládat, že důvodem prezidentovy zářijové hospitalizace byl metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy. Abstinence od alkoholu v průběhu hospitalizace pak podle ní měla vést k náběhu na alkoholové delirium.Další lékaři, kteří se k Zemanově stavu vyjadřovali, uvedli, že je pravděpodobné, že má pokročilou cirhózu jater, která může vést k poruše myšlení.

