Astronomové objevili neobvyklý signál vycházející ze středu naší galaxie

Vědci z australské národní vědecké agentury CSIRO, z Kanady, Německa, USA, Jižní Afriky, Španělska a Francie strávili dva roky studiem oblohy pomocí komplexu radiointerferometrů ASKAP v západní Austrálii při hledání nových neobvyklých objektů v rámci projektu VAST (Variables and Slow Transients).Neobvyklou vlastností nového zdroje byla jeho vysoká polarizace - signál rádiových vln kolísal v jednom směru, ale tento směr se v průběhu času otáčel.„Jasnost objektu se také prudce měnila, 100krát, a signál se zapínal a vypínal, zřejmě náhodně. Nikdy jsme nic takového neviděli,“ říká Ziteng Wang, první autor článku a postgraduální student Fyzikální školy Sydneyské univerzity. „Nejprve jsme si mysleli, že je to pulsar - velmi hustý typ rotující mrtvé hvězdy nebo hvězda vysílající silné záblesky. Ale signály z tohoto nového zdroje neodpovídají tomu, co od těchto typů nebeských objektů očekáváme.“Po objevení šesti rádiových signálů během devíti měsíců v roce 2020 se autoři pokusili najít předmět ve viditelném světle, ale nenašli ho. Poté použili citlivější radioteleskop MeerKAT v Jižní Africe.„Signál se naštěstí vrátil, ale zjistili jsme, že chování zdroje se dramaticky změnilo - po objevení signál zmizel během jednoho dne, ačkoli v našich předchozích pozorováních na ASKAP to trvalo několik týdnů,“ vysvětluje profesorka Murphyová.Vědci dosud nedokáží vysvětlit povahu signálu, běžně nazývaného přechodný zdroj rádia.Vědci plánují pokračování v pozorování tajemného objektu a doufají, že se jim podaří získat nové údaje po konečném uvedení do provozu transkontinentálního radioteleskopu Square Kilometer Array.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

