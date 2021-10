https://cz.sputniknews.com/20211013/britska-media-se-omluvila-za-clanky-o-ruske-kradezi-astrazenecy-16144959.html

Britská média se omluvila za články o ruské krádeži AstraZenecy

Britská média se omluvila za články o ruské krádeži AstraZenecy

The Sun zveřejnil článek, ve kterém se tvrdilo, že Rusko ukradlo plány na výrobu vakcíny AstraZeneca proti koronaviru. Materiál bulvárního deníku převzala i... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-13T09:11+0200

2021-10-13T09:11+0200

2021-10-13T09:23+0200

svět

rusko

ruská vakcína proti covidu-19, první na světě

astrazeneca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/709/84/7098415_0:289:2883:1911_1920x0_80_0_0_8b698e97257dd61cb8805d851f5a57dc.jpg

Britské bulvární deníky The Sun a Daily Express se omluvily za zveřejnění článků, ve kterých se tvrdilo, že Rusko ukradlo plány na výrobu vakcíny AstraZeneca, podle kterých měla být potom vyrobena ruská vakcína Sputnik V, uvádí se ve zprávě Ruského fondu přímých investic na Telegramu.Fond také upřesnil, že redakce přistoupily k tomuto kroku poté, co bylo zveřejněno prohlášení fondu s nevyvratitelnými fakty.Ve fondu tvrdí, že jako první zprávu ze svého webu smazalo Daily Express, později se také omluvilo. Autoři originálního textu v The Sun zveřejnili opravenou verzi textu s citáty z prohlášení Ruského fondu přímých investic a také zveřejnili komentář fondu, který vyvrací informace uvedené v původním článku.V ruském fondu označili tuto situaci za další vítězství v boji s negativní kampaní západních médií proti vakcíně Sputnik V.Lživá zprávaThe Sun 10. října zveřejnil článek, že Rusko mělo ukrást plán na výrobu vakcíny proti koronaviru AstraZeneca, aby vytvořilo Sputnik V. V materiálu se tvrdilo, že „ruský špion“ ukradl plány, které společně vypracovaly Oxfordská univerzita a britsko-švédská společnost AstraZeneca. Jak uváděla redakce, podle informací amerických tajných služeb Rusko ve Sputniku V zkopírovalo technologii používanou v oxfordském vývoji. Noviny bez uvedení zdrojů napsaly, že tajné služby o tom informovaly nějaké ministry.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Žužu Celý západ je popretkávaný klamstvami a podrazmi. Hanbím sa, že sme do tohoto špinavého spolku vstúpili aj my. 14

niled Vyhledej si - kdekoli v IT prostoru - jaké jsou vývojové a konstrukční charakteristiky jednotlivých vakcín proti Covidu 19, a hned uvidíš co říká "IT" na Tvé "IQ". 14

23

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, ruská vakcína proti covidu-19, první na světě, astrazeneca