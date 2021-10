Budoucí vláda by mohla rozpolcenou českou společnost sjednotit, a to proti sobě

https://cz.sputniknews.com/20211013/budouci-vlada-by-mohla-rozpolcenou-ceskou-spolecnost-sjednotit-a-to-proti-sobe-16154465.html

Nejdřív trochu volební matematiky. V letošních volbách propadl více než milion hlasů. Znamená to, že preference milionu voličů nebude mít vliv na složení Poslanecké sněmovny. Jak dokonce tvrdí Česká televize, a to je co říct, propadlých hlasů je nejvíce za celou dobu samostatné České republiky.Do Poslanecké sněmovny se probojovaly čtyři volební politické strany, samostatně kandidující hnutí ANO a SPD a dvě koalice, které jsou složeny z pěti stran. Motivace voličů rozhodnout ve volbách byla nejvyšší od roku 1998, volební účast totiž přesáhla 65 procent.Do volebního klání zasáhlo celkem 5 375 090 voličů, kteří odevzdali ve volbách platný hlas. Pětina z nich však propadla; celkem 1 069 359 hlasujících nebude mít na sněmovní politiku vliv. Voliči totiž v těchto případech dali hlasy stranám, které nepřekročily hranici nutnou pro přepočet hlasů na mandáty.Tolik hlasů ve sněmovních volbách ještě nikdy nepropadlo. Dosavadním maximem byly volby v roce 2010, ve kterých propadlo více než 985 tisíc hlasů pro strany mimo dolní komoru. Naopak nejméně jich bylo v roce 2006, kdy mimosněmovní strany získaly 319 tisíc hlasů.A jedeme dál. Vládní koalici budou tvořit souručenství Spolu, složené z ODS, TOP 09 a lidovců, a souručenství Pirátů a STAN. Dohromady tato koalice obdržela 2 333 681 hlasů. Jednoduchou aritmetikou nám vychází, že proti nově vznikající vládě bylo víc jak tři miliony voličů. A když vezmeme absolutní číslo, tedy celkový počet voličů, kterých je 8 275 752, tak koalice takzvaného demokratického bloku bude hájit zájmy sotva třetiny Čechů majících právo účastnit se voleb.Jednoznačně můžeme říct, že ačkoliv lepšolidé budou mít v Poslanecké sněmovně většinu, tak jsou vzhledem k české společnosti vládou menšinovou.Všímá si toho i komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. „Česko žádnou změnu nechtělo. Demokratům vyhrála volby jen náhoda.“ Tak zní jeho článek.To už zní jinak heslo, že Spolu dají Česko dohromady. Naopak. Nedají. Budou vyjadřovat zájmy úzké skupiny, které se podařilo porazit Andreje Babiše a jeho hnutí, ale jinak nic. Budou jednat jen ve svůj prospěch. A už brzy uvidíme, co z toho vyleze pro ten větší zbytek české společnosti.O diktátu menšiny nad většinou hovořil Sputnik s političkou Janou Markovou.„Kdyby se do sněmovny dostaly ČSSD, Přísaha a KSČM, o kterých ne zcela oprávněně hovoří jako o Babišových satelitech, slavil by dnes vítězství s tím, že pětiprocentní hranici nepřekročily jen náhodou. Jsem přesvědčená, že u ČSSD ani KSČM nešlo o náhodu, ale dlouhodobý pokles voličské podpory. Tento trend má příčiny v jejich myšlenkové i personální vyprázdněnosti a neschopnosti nabídnout řešení palčivých problémů naší společnosti, kterými jsou věci jako nezvládnutá covidová situace, obří státní dluh, netransparentní zadávání zakázek v době nouzového stavu, nesmyslně dlouhé uzavírání škol a podobně. To by ale samo o sobě nestačilo. Podíváme-li se na výsledky stran, které v těchto volbách uspěly, ani ony nenabízejí životaschopná řešení, nicméně na rozdíl od KSČM a ČSSD mají na své straně vlivná média. Podstatná část naší společnosti je konformní, přejímá mainstreamové postoje definované nejvlivnějšími médii. Podobně jako loni v Americe nebo před dvěma týdny v Německu, rozhodly o vítězích i poražených českých sněmovních voleb velké televizní stanice a zpravodajské servery. To ony určovaly agendu, o čem se bude diskutovat, koho kompromitovat a koho glorifikovat. Když teď pan Honzejk, prominentní komentátor Bakalových Hospodářských novin, píše něco o náhodě, hovoří z něj spíš falešná skromnost. Sám tuto ,náhodu’ vyráběl. Když se podíváte na analýzy, kdo z politiků se na obrazovkách a novinových stránkách objevoval nejčastěji v pozitivních konotacích, čirou náhodou to koreluje s tím, kdo z kandidátů obdržel ve volbách nejvíce preferenčních hlasů,“ říká politička.Může případná nová vláda pod vedením Petra Fialy sjednotit rozpolcenou republiku?„Vláda Petra Fialy, bude-li sestavena, bude v nesnadné situaci. Bude složená ze stran, které mají jediného společného jmenovatele, odpor proti Andreji Babišovi. V ostatním budou těžko hledat shodu. Ať už jde o postoj k Bruselu, k rodinné politice nebo k daním, zejí mezi stranami zamýšlené vládní koalice propastné rozdíly. Všechny tyto strany přitom svým voličům naslibovaly řadu obtížně splnitelných věcí. Jsem Češka a přeji své zemi úspěch, proto bych si moc přála, aby naše budoucí vláda spravovala zemi dobře, jsem ale spíš skeptická. Vidím nyní jediný způsob, jak by mohla naši rozpolcenou společnost sjednotit, a to proti sobě,“ míní paní Marková.Jak se může podepsat na naší republice to, že případná nová vláda neodráží zájem většiny české společnosti?„Narážíte nyní zřejmě na to, že podstatná část občanů nebude ve vládě zastoupena, jejich hlasy buď propadly volbou subjektů, které se do sněmovny nedostaly, nebo volily strany, které zůstanou v opozici, případně nevolili vůbec. A paradoxně se jedná i o voliče pirátů, převážně mladé lidi, jejichž kandidáti skončili vykroužkováni svými dočasnými spojenci starosty. Ve vládě tak nebudou zastoupeny ani zájmy starších ani mladších voličů, obě velké zranitelné skupiny. Může to mít vliv na společenskou soudržnost, zejména v případě, kdy bude vláda válcovat opozici, 108 hlasů ve sněmovně a většina v Senátu jí to umožní.Velmi však bude záležet na agendě, kterou bude muset vláda řešit. Bezohledné prosazování Grean Deal Bruselem sráží na kolena evropskou energetiku i výrobu aut, což už nyní začíná krutě dopadat na naši ekonomiku. Důsledky pocítíme brzy všichni. O odcházející vládě si můžeme myslet cokoli, ale nelze jí upřít dvě věci. Snažila se udržet v chodu náš průmysl a nepodporovala masovou migraci. Příští vláda chce být eurohujerská, což ještě víc ochromí naši ekonomiku. Současně se obávám i otevření našich hranic masové ilegální migraci. Obojí jde proti nejzákladnějším zájmům naší společnosti. A s tím já nikdy souhlasit nebudu, a ani to nemohu nijak podporovat,“ říká politička Jana Marková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ignác Volby nevyhrála náhoda ale vyčůranost, chytrost a disciplína. Havlisti vytvořili návnady ve formě Šlachty a Volného, aby neutralizovali část hlasů pro Babiše a Okamuru. Část lidí se nechala naivně obelhat a teď za svou naivitu sklidí zaslouženou vládu.

