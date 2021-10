Burešová válí: Hejterům vytřela zrak novou písní o svém „odporném“ úsměvu. Neskutečné, jásají lidé

„Naši milí! Pamatujete si, jak se v jednu dobu řešil můj úsměv ? Byl pro některé lidi „odporný“. Nikdy jsem to nepochopila. Říkala jsem si, že nejdůležitější je, že vůbec mám důvod se smát. Elišku @eliskagrabcova tohle téma zaujalo hlouběji, a tak společně s @vaclavnoidbarta_official napsali píseň Úsměv Mony Lisy. Buďte s námi při vzniku této písně. A hlavně ! Smějte se. Co jen úsměv ráčí. Je to to nejkrásnější, co si můžete na sebe každý den vzít. A vám, Eliško a Vašku... Opět velmi děkuji,“ napsala Eva a tímto počinem mnohým vytřela zrak.