Dietolog vyjmenoval potraviny snižující hladinu cukru v krvi

Dietolog Michail Ginzburg dnes vyjmenoval potraviny, které napomáhají snižování úrovně cukru v krvi a držet ji následně v mezích normy. 13.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle názoru lékaře je důležité hlavně jíst ryby. Ty obsahují kyseliny omega 3. Tyto kyseliny stimulují vytváření adiponektinu, který je odpovědný za citlivost buněk k inzulínu.Expert podtrhl, že je nezbytné co nejméně jíst potraviny, které mají vysoký glykemický index.„K potravinám s vysokým glykemickým indexem se vztahují: bílý chléb, brambory, bílá rýže. Je potřeba si oblíbit potraviny obsahující komplexní sacharidy. Například tmavý chléb, pohanku, zeleninu,“ uvedl lékař pro portál Narodnye novosti.Kromě toho Ginzburg poradil, aby lidé nejedli hodně a dělali mezi jednotlivými příjmy potravy nevelké pauzy.„Je lepší jíst malé porce, ale pravidelně. A dávat přednost rybám, a ne masu, používat olivový olej. A na svačiny jíst muesli s kefírem,“ řekl lékař.Aby byl efekt ještě lepší, podle názoru experta, stojí do jídelníčku zapojit více ovoce a zeleniny, přičemž ovoce je třeba jíst s mírou.Potraviny z bílého pečiva obsahují jednoduché sacharidy, proto by podle slov dietologa bylo vhodné jejich pojídání omezit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

