Evropská unie přiznala, že kontrakt Gazpromu a Maďarska neporušuje její zákony

Kontrakt mezi ruským Gazpromem a Maďarskem na dodávku plynu neporušuje evropské zákony, podle Reuters to během summitu Ukrajina-EU v Kyjevě oznámil vysoký... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

Gazprom a maďarská MVM CEEnergy nedávno podepsaly dva dlouhodobé kontrakty na dodávku plynu přes plynovod Turecký proud a dále Srbsko a přes Rakousko, obě trasy obchází Ukrajinu. V Kyjevě vyjádřili znepokojení nad rozhodnutím Budapešti, protože „poškozuje“ dvoustranné ukrajinsko-maďarské vztahy. Ukrajina se chtěla obrátit na Evropskou komisi.Borrell poznamenal, že členské státy EU mohou svobodně uzavírat dvoustranné dohody.Maďarsko a Gazprom podepsaly v pondělí 27. září novou smlouvu. Jde o dodávky 4,5 miliardy krychlových metrů plynu do Maďarska ročně po dobu příštích 15 let. Z toho 3,5 miliardy metrů krychlových plynu ročně bude dodáno přes Srbsko a 1 miliarda přes Rakousko. Dohoda, která vstoupila v platnost 1. října, počítá s možností změny podmínek po 10 letech.Protesty UkrajinyKyjev se obrátí na Evropskou komisi kvůli smlouvě Maďarska s Ruskou federací ohledně dodávky plynu, obcházející Ukrajinu, prohlásilo ukrajinské ministerstvo zahraničí.Předtím uvedlo, že Kyjev je zklamán rozhodnutím Maďarska podepsat novou dlouhodobou smlouvu s Gazpromem na dodávku plynu, obcházející Ukrajinu, a domnívá se, že poškozuje bilaterální ukrajinsko-maďarské vztahy.Napětí ve vztazích mezi Ukrajinou a Maďarskem vzniklo v roce 2020 na pozadí diskusí o ukrajinském zákoně o vzdělávání, který výrazně omezuje možnosti výuky v jazycích národnostních menšin.Reakce OrbánaMaďarsko je suverénní země a sama rozhoduje, od koho bude plyn nakupovat a jakým způsobem ho přebírat; volí k získávání plynu tu cestu, která je bezpečnější, prohlásil na konci září maďarský premiér Viktor Orbán na tiskové konferenci v Ústí nad Labem.„Maďarsko je suverénní země, my sami rozhodujeme, od koho budeme plyn nakupovat, a sami rozhodujeme, jakým způsobem jej budeme přebírat. Volíme si trasu, která nám zajistí největší bezpečnost. A nikdo nám v tom nemůže radit,“ řekl Orbán, který byl na návštěvě v České republice, a odpověděl tak na novinářovu otázku v souvislosti s reakcí Kyjeva na uzavření nové dohody mezi Gazpromem a Maďarskem o dodávkách plynu do této země.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

