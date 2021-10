https://cz.sputniknews.com/20211013/fiala-odmitl-setkani-s-babisem-vypada-to-ze-nakonec-ano-skonci-v-opozici-16152898.html

Fiala odmítl setkání s Babišem. Vypadá to, že nakonec ANO skončí v opozici

Fiala odmítl setkání s Babišem. Vypadá to, že nakonec ANO skončí v opozici

Současný premiér Andrej Babiš dnes poznamenal, že by jeho hnutí ANO mohlo skončit v opozici. Blok pěti politických stran (Spolu - ODS, KDU-ČSL,TOP 09; Piráti... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-13T17:36+0200

2021-10-13T17:36+0200

2021-10-13T17:36+0200

česko

volby

andrej babiš

politika

petr fiala

politik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/15793327_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_3a32b4b890882ab2fa2483ea50e96d7e.jpg

Po uplynulých parlamentních volbách je situace na české politické scéně poměrně napjatá. Panuje zde totiž nejistota. K celé věci nyní řekl své i Andrej Babiš.Dotyčný také odkazoval na to, že stávající opozice, která však bude mít po volbách ve Sněmovně většinu, deklarovala povolební spolupráci.Pokud to tedy opravdu dopadne tak, že ANO skončí v opozici, pak premiér hovoří o tom, že ANO bude rozhodně představovat konstruktivní opozicí.Sestavení vlády a rozhodnutí ZemanaZa zmínku dozajista ale stojí, že se sestavením příští vlády by mohl ještě zamíchat prezident Miloš Zeman. Mezi jeho pravomoce totiž patříjmenování premiéra. Zeman se navíc již před časem nechal slyšet, že sestavením nové vlády pověří právě Babiše.Není však sám, jelikož na setkání s hlavou ČR čeká už i Petr Fiala. Ten oslovil kancléře prezidenta Vratislava Mynáře a dodal, že se setkání uskuteční, až Zeman bude hospitalizovaný mimo jednotku intenzivní péče.„Mám pochopení pro to, že se pan prezident potřebuje uzdravit. Buďme lidští, nic nespěchá, nic nehoří. Jelikož nemám bližší informace, tak ani nemohu odhadnout, kdy ten termín bude. S panem kancléřem jsme nicméně domluveni, že si ho ujasníme,“ řekl lídr koalice SPOLU.Připomeňme, že letošní volby se konaly ve dnech 8. a 9. října a zvítězila v nich koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). Druhé skončilo ANO, třetí koalice Pirátů a STAN. Do dolní komory se dostala ještě SPD.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, andrej babiš, politika, petr fiala, politik