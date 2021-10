https://cz.sputniknews.com/20211013/financni-analyticky-urad-o-pandora-papers-neslo-o-prani-spinavych-penez-16157796.html

Finanční analytický úřad o Pandora Papers: Nešlo o praní špinavých peněz

Pár dnů před volbami se na scéně objevila kauza týkající se Andreje Babiše, označovaná jako Pandora Papers. Okamžitě se jí začaly zabývat mnohé instituce a... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

Na Finančním analytickém úřadu, který spadá pod ministerstvo financí Aleny Schillerové, se již před třemi roky objevil dotaz týkající se toho, jaký původ mělo téměř 400 milionů korun, které Andrej Babiš použil na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře. Jeho ředitel Libor Kazda se zabýval okolnostmi šetření a ve středu veškeré podrobnosti transakce vysvětlil poslancům z Komise pro kontrolu Finančního analytického úřadu. Poslanci po něm požadovali zejména informace o tom, zda jeho úřad v minulosti transakci, kterou provedl Andrej Babiš jako majitel Agrofertu v roce 2009, prošetřoval, a k čemu dospěl.Mnohem hovornější ale byli poslanci. Například poslanec za ODS Karel Krejza uvedl, že v roce 2018 přišel na Finanční zpravodajskou jednotku, spadající pod ministerstvo financí, dotaz ze zahraničí.Ten rovněž doplnil, že si příslušný úřad následně vyžádal veškeré dokumenty o transakci z roku 2009 od české banky.Za zmínku navíc stojí, že Finanční analytický úřad mohl podle webu Investigace.cz vědět o podezřelé transakci již od roku 2016. Uniklé dokumenty navíc uvádí, že Finančně zpravodajská agentura z Britských Panenských ostrovů tehdy obdržela od právní kanceláře zastupující Babiše hlášení o podezřelé aktivitě. A v kolonce „důvod“ stálo „podvod“.Nicméně, český premiér už od začátku kauzy tvrdí, že žádný zákon neporušil a vysvětluje, že nákup francouzských nemovitostí přes řetězec offshorových firem není nelegální. Stejně tak se dušuje, že peníze na nákup odešly z české banky a jednalo se o jeho osobní finance, které byly řádně zdaněné. A právě na to se poslanci Kazdy dotazovali.Jeho slova navíc následně potvrdil i předseda sněmovní komise František Vácha (TOP 09): „Nebylo to v hotovosti, peníze, které šly do ciziny, byly z české banky.“Vzhledem k výše uvedenému se nakonec poslanci jednoznačně shodli na tom, že Kazdův úřad při prověřování transakce nepochybil, dodal Vácha.Dodejme ještě, že se daný Finanční analytický úřad nezabývá tím, zda byly peníze řádně zdaněny, jelikož to není v jeho kompetenci.Babiš & Pandora papersPodle dokumentů označovaných jako Pandora papers si předseda vlády Andrej Babiš poslal přes offshory 400 milionů korun, za něž následně nakoupil nemovitosti. O dokumenty nazvané Pandora papers se Mezinárodní konsorcium vyšetřujících novinářů (International Consortium of Investigative Journalists) podělilo s britským Guardianem, BBC a dalšími médii po celém světě.Podle Pandora papers Babiš v roce 2009 poslal 15 milionů euro do tří společností, ze společnosti Blakey Finance Limited přes společnost Boyne Holding LLC do společnosti SCP Bigaud nacházející se v Monaku.Babiš na celou věc reagoval a jeho první slova zněla tak, že se jedná o snahu ho před volbami očernit. Následně uvedl, že na radu realitních kanceláří nakoupil nemovitosti ve Francii prostřednictvím offshorových společností. Sdělil však, že se nejedná o nic nelegálního. Zároveň ale připustil, že postup sice nebyl vhodný pro politika, ale dodal, že tehdy prý v politice nefiguroval.Nicméně, dle odborníků celá operace nese znaky praní peněz. Babišovi údajně hrozí vyšetřování nejen ve Francii, ale i v USA a v Česku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bancafe I lež splní svůj úkol a lépe než pravda... Takže zase takzvaní novináři a jejich zaručeně pravdivé zprávy od BIS ?? Nějaký Jan Kroupa sliboval, nedávno, že druhý den doloží vše co si vymyslel důkazy a rok pryč a nic.. 1

1

Zprávy

