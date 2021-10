Firma Bohemia Energy oznámila ukončení činnosti a dodávek energie pro 900 tisíc zákazníků

https://cz.sputniknews.com/20211013/firma-bohemia-energy-oznamila-ukonceni-cinnosti-a-dodavek-energii-pro-skoro-milion-klientu-16146398.html

Firma Bohemia Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku, ukončí činnost a dodávky elektřiny a plynu pro svých 900.000 klientů. Firma... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

„S politováním vám musíme oznámit, že skupina Bohemia Energy ukončuje s okamžitou platností dodávky elektřiny a plynu na českém energetickém trhu,“uvedla firma na svých stránkách.Konec Bohemia Energy se týká zákazníků firem Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Podle společnosti je důvodem přetrvávající extrémní růst energií na velkoobchodních trzích, kdy cena obou dodávaných komodit je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce.Bohemia Energy uvedla, že prioritou celé skupiny je nyní poskytnout součinnost zákazníkům při přechodu k novému dodavateli a najít pro ně nejvhodnější možné řešení. Nadále mohou využít kontaktní infolinky či e-maily a zároveň jsou průběžně aktualizovány webové stránky jednotlivých společností se všemi potřebnými informacemi, uvedla firma.Podle dat Operátora trhu s elektřinou dodávala skupina ke konci srpna elektřinu přes 600 tisícům zákazníků, plyn pak necelým 300 tisícům. Pro zákazníky společnosti Amper Market, která do skupiny také patří, hledá Bohemia Energy podle oznámení řešení.Dodavatel poslední instancePodnik zároveň požádal Energetický regulační úřad o zrušení licencí všech výše uvedených společností. Firma však uvedla, že zákazníci se nemusí obávat, že by zůstali bez energií, dodávky jim zajistí takzvaný dodavatel poslední instance. Podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) jde o hlavní dodavatele na daném distribučním území.Existuje ale jedna výjimka: „Dodavatel poslední instance nenastupuje u zákazníků, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně sami,“ zmiňuje ERÚ.Novou smlouvu s jakýmkoliv dodavatelem je pak nutné uzavřít do šesti měsíců. Případný odběr elektřiny nebo plynu je po tomto období považován za neoprávněný a hrozí nejen přerušení dodávek energií, ale i vymáhání náhrady za vzniklé škody a případně i odmontování elektroměru nebo plynoměru, varuje ERÚ.Bohemia EnergySkupina Bohemia Energy je s ročními tržbami ve výši 23 miliard korun největším uskupením alternativních dodavatelů energií v Česku a donedávna fungovala také na Slovensku. V tuzemsku má na 800 tisíc odběrných míst.Společnost Bohemia Energy byla založena podnikatelem Jiřím Písaříkem v říjnu 2005 jako dodavatel elektřiny pro malé a střední podniky. V roce 2006 začala společnost dodávat elektřinu také do domácností, o rok později vstoupila na slovenský trh. Zemní plyn začala dodávat v roce 2009. Kromě firem a domácností jsou klienty Bohemia Energy i obce.Na slovenském trhu společnost pod názvem Slovakia Energy oznámila svůj konec už koncem září. Odchod zdůvodnila právě vývojem velkoobchodních cen energií, které v posledním období výrazně rostou, a také státní regulací cen. Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík následně dodavatele označil za spekulanty a zkrachovance.

