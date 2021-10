https://cz.sputniknews.com/20211013/hayato-okamura-vyzval-k-prevychove-volicu-trikolory-a-volneho-bloku-prirovnal-je-k-volicum-nacistu-16155770.html

Hayato Okamura vyzval k převýchově voličů Trikolóry a Volného bloku. Přirovnal je k voličům nacistů

Hayato Okamura vyzval k převýchově voličů Trikolóry a Volného bloku. Přirovnal je k voličům nacistů

Člen KDU-ČSL Hayato Okamura, který byl zvolen do Poslanecké sněmovny za koalici Spolu, navrhl kontroverzní řešení problému s občany, kteří volili krajně... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-13T20:16+0200

2021-10-13T20:16+0200

2021-10-13T20:16+0200

česko

německo

volby

nacisté

tomio okamura

lubomír volný

spolu

trikolóra - hnutí občanů

hayato okamura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/16155724_2:0:1892:1063_1920x0_80_0_0_e2307dad7f7b07a134ca4dcc0e4ecca4.png

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, které se odehrály minulý týden v České republice, přinesly zklamání pro víc než milion voličů. Tito občané totiž odevzdali svůj hlas stranám, které se v konečném důsledku nedostaly do parlamentu. Mezi těmito stranami jsou jak tradiční levicové síly, jako například KSČM (3,60 % hlasů) či ČSSD (4,65 %), tak i pravicové politické subjekty, jako hnutí Trikolóra Svobodní Soukromníci (2,76 %) a Volný blok v čele s Lubomírem Volným (1,33 %). Další konzervativní pravicová strana, která zaujímá kritické stanovisko vůči politice Evropské unie a nelegální migraci, je hnutí SPD (9,56 %), v jehož čele stojí Tomio Okamura. Tato strana dopadla mnohem lépe a suverénně překonala pětiprocentní bariéru pro vstup do Sněmovny.Ještě líp dopadla opoziční koalice Spolu (27,79 %), která zahrnuje tři politické subjekty – ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Jedním ze zvolených poslanců za tuto koalici se právě stal člen KDU-ČSL Hayato Okamura, který si přitom nemyslí, že by si vláda či stát měly nějak lámat hlavu nad tím, jak uspokojit skutečné potřeby těch, kdo volil strany, které nepřekročily hranici pro vstup do Sněmovny. To, že zhruba jeden milion občanů vůbec není reprezentován v parlamentu, politikovi z KDU-ČSL moc nevadí. Hayato Okamura ve svém rozhovoru pro ČRo Plus dokonce prohlásil, že by voliči krajně pravicových stran měli být převychováni ve stylu, jak to bylo s občany Německa po ukončení druhé světové války.Reakce na sociálních sítíchKontroverzní výrok Hayata Okamury o nutnosti převýchovy občanů, kteří podporují krajně pravicové či konzervativní strany, se nevyhnul kritice na internetu. Řada komentujících tato doporučení hned přirovnala k totalitním praktikám. Právník Martin Chmela například podotkl, že tato strategie by zřejmě mohla být naplněna za účasti Evropské unie.Jeden z uživatelů poznamenal, že by kvůli těmto prohlášením bylo na místě podat na Hayata Okamuru trestní oznámení.Připomeňme, že na konci září parlamentní volby proběhly i v Německu, kde vítězství slavila Sociálnědemokratická strana Německa (25,7 %). Jako druhá skončila koalice CDU/CSU s ziskem 24,1 %, což se stalo nejhorším výsledkem tohoto politického uskupení v poválečné historii. Třetí místo obsadili Zelení (14,8), zatímco FDP získala podporu ze strany 11,5 % voličů. Euroskeptická a krajně pravicová strana Alternativa pro Německo dostala 10,3 % hlasů. Krajní levice tentokrát měla 4,9 % hlasů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

JN1551 JN1551 o převýchově naposledy jednali a provozovali ji za Hitlera. To už jsme opravdu došli až tak daleko? Z toho se chce zvracet, když se má snaha o poctivost převychovávat. A k čemu? Ke zlodějnám, podvodům a jiným kriminálním praktikám? Ten Hayato je asi úplně dementní. 4

bobo Tento člověk je určitě nemocný ale neboť je to takový tupec, který potřebuje zavřít do blázince. Připomíná mě to,, flandaky,, jak zehnali fašistům za druhé světové a potom se vymlouvali, že zehnali jen vlajkam. To jsou ve skutečnosti lidovci. V jedné ruce kříž a v té druhé kudlu. A to jim lidé dávají hlasy. Hyenismus největšího kalibru. Tak se máme na co těšit. 2

4

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, volby, nacisté, tomio okamura, lubomír volný, spolu, trikolóra - hnutí občanů, hayato okamura