IEA poprvé předpověděla snížení poptávky po ropě za každého scénáře

IEA poprvé předpověděla snížení poptávky po ropě za každého scénáře

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) poprvé předpověděla nevyhnutelné snížení poptávky po ropě do poloviny 21. století, uvádí se v roční zprávě World Energy... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

„Každý z rozebraných scénářů ukazuje v konečném důsledku snížení světové poptávky po ropě, i když termíny a rychlost poklesu se značně liší,“ podotýká se v dokumentu.Jeho autoři popsali tři varianty vývoje událostí. Ta první bere ohled na existující klimatické strategie, dokonce i ty, které nebyly zatím přijaty (The Stated Policies Scenario, STEPS). Podle ní má těžba ropy vyvrcholit do poloviny 30. let na úrovni 104 barelů denně.Druhá varianta předpokládá splnění zeměmi všech převzatých závazků ve stanoveném termínu (The Announced Pledges Scenario, APS). Pak bude maximální poptávky 97 milionů barelů denně dosaženo už ve druhé polovině tohoto desetiletí.Třetí varianta předpokládá dosažení karbonové neutrality v energetice do poloviny tohoto století (The Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE), maximální poptávku už máme za sebou, do roku 2030 se sníží na 72 milionů barelů denně.Přitom v IEA mají za to, že dokonce po dosažení karbonové neutrality se bude poptávka po plynu zvyšovat. Podle scénáře STEP do roku 2030 převýší o 15 % faktickou poptávku z roku 2020. Podle APS bude maxima dosaženo brzy po roce 2025, pak začne pomalé snižování. Podle NZE bude celková poptávka po plynu v roce 2030 o přibližně pět procent vyšší než nyní.Ve své zprávě IEA znovu prohlásila, že pro dosažení karbonové neutrality do roku 2050 nejsou potřebné investice do nových ropných nebo plynových nalezišť, v opačném případě vznikne nebezpečí buď zmenšení trhu anebo přebytku investic.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

wwwbuerger.. Já, Kosmo Olin s nevyřešeným mezilidským bytím, nejčastěji píšící pod značkou matematické značky, mám ve věci jasno: poptávka se bude někdy zvyšovat, někdy snižovat, ale kvůli novým technologiím zpracování bude spotřeba ropy stále velká. Z ropy se například bude dělat granulované uhlí s nízkou emisní stopout, také potraviny a plasty. Drogistické zboží by nemohlo být bez ropy a já si ropou nebo naftou zaplňuji příkop kolem domu, aby ke mně nemohli detektivové poslaní Světlem mého života Masuntou nejosvícenějším. Kdyby alespoň pořád neměli tu síť a karabáč. A teď už musím končit. Právě spolu začali mluvit má kočka Rezka a kytka lopatkovník. Prý se mnou nejsou spokojené. 1

Kraken007 Omyl!!! Domnívám se, že je pro nás mnohem důležitější informace, co bude v roce 2091.. 1

