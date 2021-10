Kauza exposlance TOP 09 Dominika Feriho míří do slepé uličky. Zatím nebyl ani vyslýchán

https://cz.sputniknews.com/20211013/kauza-exposlance-top-09-dominika-feriho-miri-do-slepe-ulicky-zatim-nebyl-ani-vyslychan-16145842.html

Policie se již čtyři měsíce zabývá případem exposlance TOP 09 Dominika Feriho, který čelí vyšetřování kvůli svému nevhodného chování k ženám.

Obvinění mladého politika Dominika Feriho, favorita mezi mladými stoupenci strany TOP 09, ze zneužívání svého společenského vlivu k sexuálnímu predátorství ho stálo kariéru ve straně. Dotyčný rezignoval v letošním květnu, odmítl však, že by se skutečně dopustil sexuálního násilí, ale omluvil se za nepatřičné chování. Výpověďmi se začala zabývat policie.Po čtyřech měsících vyšlo najevo, že celý případ provázejí průtahy a hlavní aktér zatím ani nevypovídal. Portál Neovlivní.cz cituje oznámení od pražské policie, která uvádí, že v případu není nic nového ke zveřejnění.„Zatím nebyl vyslechnut,“ uvedl pro Neovlivní pod podmínkou anonymity zdroj z bezpečnostních složek.To, že dodnes nedostal pozvánku na policii, nicméně následně tento týden potvrdil i sám Dominik Feri.Koncem září portál Aktuálně.cz informoval, že se v kauze změnil vyšetřovatel i dozorový žalobce.Skandál kolem FerihoNyní již bývalý poslanec za TOP 09 Dominik Feri v posledních měsících čelil nařčení, že se velmi nevhodně chová k ženám. Objevily se dokonce zmínky o možném znásilnění.Dominik Feri již dříve byl obviněn z nevhodného chování k ženám, ale veškerá nařčení popřel. Později se o věc začaly více zajímat redakce Deníku N a Alarmu, které získaly svědectví dívek, které měl poslanec v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutit k pohlavnímu styku. Kromě nuceného styku měl Feri po některých ženách požadovat nahé fotky a jiné pak veřejně dehonestoval. Údajné „oběti“ mladého politika však nekontaktovaly policii, a to z toho důvodu, že se bály Feriho vlivu.Feri se sice nejdříve k věci nevyjadřoval, nakonec se ale k celé věci vyslovil. Jeho slova byla zveřejněna nejen na jeho profilu na sociální síti, ale objevila se také na webu TOP 09. V textu píše, že nařčení odmítá, ale mimo jiné uvádí, že jej mrzí všechna jeho selhání a hluboce a upřímně se za ně omlouvá.V úterý 25. května pak politik oznámil, že se po kauze, která se kolem něj rozjela před pár týdny, rozhodl rezignovat na mandát poslance. Později vedení TOP 09 rozhodlo, že na místo pražské kandidátce do sněmovních voleb, které se uvolnilo po poslanci Dominiku Ferim, nastoupí starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Nyní vítězné strany opoziční koalice jednají o kandidátovi na post ministra zahraničí a navrhují pravě Ondřeje Koláře.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Kraken007 Takto se to dělá. Nýmandi :D:D. Pokud chcete znásilňovat dívky musíte nejdříve do top09... 3

Zdeněk Krátký Bílý by už seděl. 3

