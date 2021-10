https://cz.sputniknews.com/20211013/korunni-princezna-si-muze-vzit-osobu-stejneho-pohlavi-a-stat-se-kralovnou-rekl-nizozemsky-premier-16145451.html

Korunní princezna si může vzít osobu stejného pohlaví a stát se královnou, řekl nizozemský premiér

Korunní princezna si může vzít osobu stejného pohlaví a stát se královnou, řekl nizozemský premiér

Dědička nizozemského trůnu bude moci uzavřít manželství s osobou stejného pohlaví a zdědit přitom královský titul, řekl premiér Mark Rutte. 13.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-13T10:24+0200

2021-10-13T10:24+0200

2021-10-13T10:24+0200

svět

nizozemí

lgbt

princezna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/16144934_0:0:2118:1191_1920x0_80_0_0_3b9953c0bf04e9f53fc7e73e37305453.jpg

Manželství osob stejného pohlaví je v Nizozemsku legální od roku 2001, ale donedávna se neřešilo, zda se bude vztahovat na královskou rodinu.Premiér prohlásil, že členové královské rodiny budou moci uzavírat manželství s osobami stejného pohlaví stejně jako ostatní obyvatelé země. Toto stanovisko je uvedeno v písemné odpovědi předsedy vlády na otázku jednoho z poslanců z jeho vlastní strany.Rutte poznamenal, že v tuto chvíli jde o čistě teoretickou situaci.„Kabinet ministrů se nedomnívá, že by následník trůnu nebo král měl abdikovat, pokud si on nebo ona vezme osobu stejného pohlaví,“ napsal premiér.V Nizozemsku jmenuje následníka trůnu vláda. Ústava země uvádí, že dědicem může být „legitimní potomek“ vládnoucího panovníka.V současné době je následníkem trůnu nejstarší dcera krále Willema-Alexandra, princezna Amalia, které bude v prosinci 18 let.V létě vyvolala velkou rezonanci kniha, v níž se řeší otázka, zda by mohla zdědit trůn, pokud si bude přát uzavřít manželství s osobou stejného pohlaví.Kniha zároveň neuváděla nic o osobním životě princezny Amálie. V tuto chvíli nic nesvědčí o nadcházející svatbě.Je známo, že příští rok se princezna chystá vstoupit na univerzitu a odmítla královský příjem, na který měla po dobu studia nárok.Každopádně parlament bude muset schválit jakýkoli sňatek královny nebo korunní princezny, zdůraznil premiér Rutte.Pokud se ukáže, že jde o manželství osob stejného pohlaví, není zatím jasné, jaký bude status dětí takového manželského páru (adoptovaných nebo od dárce spermatu), přiznal předseda nizozemské vlády.• Chcete být informováni o nejnovějších událostech? Přihlaste se k odběru našeho telegramového kanálu.

https://cz.sputniknews.com/20210921/biden-vyzval-k-ochrane-prav-lgbt-od-cecenska-az-po-kamerun-co-jeste-zaznelo-na-jeho-debutu-v-osn-15911746.html

wwwbuerger.. Já, Kosmo Olin s nevyřešeným mezilidským bytím, nejčastěji píšící pod značkou matematické značky, mám ve věci jasno: Klesne jin počet turistů zízajících na tulipány.... A teď končím. Chystám se na cestu za haluškami k Liptovské Maže, u které je motorest Na Dehtároch a tam mají výborné halušky a cmar a cimbálovou kapelu....Obsluhuje tam Jožko, a ten mi dává slevu za mé sexuální oboupohlavní služby. 2

Lubomír Balvin Kdyby podobným vyhlášením Okamura anebo Babiš operovali ve volbách v ČR, tak by je volili i Feminismem poškozené mozky a média, a mohli vyhrát volby. 1

3

nizozemí

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nizozemí, lgbt, princezna