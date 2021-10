https://cz.sputniknews.com/20211013/lekari-upozornili-na-priznak-dusevnich-poruch-16157229.html

Lékaři upozornili na příznak duševních poruch

Lékaři upozornili na příznak duševních poruch

Lidé s duševními poruchami se vyznačují zhoršením kvality spánku, zjistili vědci z Finska a Kanady. Výsledky výzkumu byly publikovány v časopise PLOS Medicine. 13.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-13T23:18+0200

2021-10-13T23:18+0200

2021-10-13T23:18+0200

zdraví

lékař

spánek

psychiatrie

psychické zdraví

psychiatr

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1f/12992172_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_19111f0f10d305bb58b57d168d072d11.jpg

„Změny v objektivně měřených parametrech spánku jsou normou u pacientů s celoživotním duševním onemocněním. Naše výsledky poskytují bohatý klinický obraz možných poruch spánku u lidí s duševním onemocněním po celý život,“ uvádí publikace.Experti z Kanadského centra pro závislost a duševní zdraví a z Helsinské univerzity studovali údaje asi 89 tisíc účastníků britské výzkumu UK BioBank, kteří celý týden měřili akcelerometry. Všichni pacienti měli duševní poruchy bipolárního, depresivního, úzkostného a schizofrenního spektra.Vědci pomocí výpočetních algoritmů shrnuli informace získané v deseti metrikách: doba ukládání ke spánku, probuzení, účinnost spánku (podíl celkové doby spánku na době strávené v posteli), počet probuzení, nejdelší doba nepřerušovaného spánku, a tak dále. Poté tyto parametry porovnali u zdravých účastníků studie a osob s duševními problémy.Ukázalo se, že u každé z diagnóz se u pacientů měnilo v průměru osm až devět metrik. Především se zhoršily indikátory kvality spánku, a ne jeho délky. Kromě toho se čas ulehnutí a čas probuzení posunul na pozdější dobu a účinnost se ukázala být nižší.Vědci zdůraznili, že zhoršení kvality spánku je typické u všech studovaných poruch a je třeba ho brát v úvahu bez ohledu na diagnózu.Kosmonaut prozradil, proč je spánek ve vesmíru nepohodlnýAbsence opory během spánku, hluk z přístrojů, stále zapnuté světlo, a další příčiny činí spánek ve vesmíru nepohodlným, sdělil v rozhovoru pro Sputnik konstruktér, zkušební kosmonaut 1. třídy, který vykonal tři lety do vesmíru, lékař, náměstek ředitele Ústavu lékařských a biologických problémů Ruské akademie věd Oleg Kotov.Navíc není uvnitř spacáků kosmonautů konvekce vzduchu, proto je v nich dusno. „Nemůžeme odhodit deku, jako na Zemi, takže se vznášíme zpocení, lepkaví. Abychom se nějak zchladili, vystrčíme ven ruce a nohy přes speciální kapsy,“ řekl Kotov.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211005/kosmonaut-prozradil-proc-je-spanek-ve-vesmiru-nepohodlny-16048331.html

Réunion

Nespavost je dobrý ukazatel pro jedince s duševními poruchami. Kosmo Olinka🚾 sem stále píše kolem jedné hodiny ranní, a pak třeba v pět ráno. To se mu pak samo vybavuje nadávání Babišovi a Zemanovi.. no - dlouho to vydržet nemůže. 🐸🐸🐸

1