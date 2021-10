https://cz.sputniknews.com/20211013/nejvyssi-soud-slovenska-rozhodl-alena-zsuzsova-stravi-dlouha-leta-za-mrizemi-16150924.html

Nejvyšší soud Slovenska rozhodl: Alena Zsuzsová stráví dlouhá léta za mřížemi

Alena Zsuzsová, která je obžalovaná i v kauze vraždy novináře Jána Kuciaka, se opět postavila před soud. Zsuzsová je spolu s dalšími dvěma osobami obžalovaná z... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

„Respektujeme rozsudek a po doručení se s ním seznámíme a pravděpodobně využijeme mimořádné opravné prostředky,“ řekl po vyhlášení rozsudku Zsuzsové obhájce Štefan Neszméry.Nechtěl hodnotit, jaký to bude mít dopad na jiné řízení, v nichž figuruje Zsuzsová.Stejné tresty, které již v prosinci 2020 v této věci uložil Specializovaný trestní soud, jsou právoplatné i v případě Romana Ostružlíka a Vladimíra Mosnára. Nejvyšší soud zároveň zamítl odvolání prokurátora, který pro trojici požadoval tresty 25 let vězení. Dnešní rozhodnutí NS SR je pravomocné a nelze proti němu podat řádný opravný prostředek.Objednavatelem vraždy Basternáka z roku 2010 měl být Ostružlík, objednávku měla dále zprostředkovat Zsuzsová Vladimíru Mosnárovi. Ten vraždu zorganizoval spolu se Štefanem Kaluzem, který je již za její spáchání pravomocně odsouzen na 25 let. Mosnár mu zajistil zbraň a vybral i místo činu.V případě Ostružlíka a Mosnára, kteří se dnešního veřejného zasedání zúčastnili, nařídil Nejvyšší soud okamžitý výkon trestu. Zsuzsová, která požádala o jednání v nepřítomnosti, je momentálně ve vazbě v kauze přípravy vražd prokurátorů, v níž ji Specializovaný trestní soud (STS) v úterý 12. října potvrdil vazební stíhání i po podání obžaloby. Jelikož podala stížnost na Nejvyšší soud SR, ten podle předsedkyně senátu Jany Serbové rozhodne o jejím propuštění z vazby a zároveň o výkonu trestu v tomto případě.Obžalovaní ve svých odvoláních proti rozsudku Specializovaného trestního soudu argumentovali například nedůvěryhodností některých svědků, včetně Zoltána Andruskóa.Exprimátora a regionálního politika Basternáka zavraždili 9. července 2010 večer před jeho domem. Policie tehdy pracovala s verzí, že vraždu si někdo objednal. Střelec Kaluz však objednavatele neprozradil. Vladimír Mosnár byl bývalý příslušník skupiny sýkorovců a s Kaluem pracovali pro stejnou soukromou bezpečnostní službu.Připomeňme, že Zsuzsová figuruje i v případech přípravy vražd generálního prokurátora Maroše Žilinky, prokurátora Generální prokuratury Petra Šufliarského a speciálního prokurátora Daniela Lipšici i v případě vraždy novináře Jana Kuciaka.

Moribundus To aby bol na slobode človek, ktory objednaval vraždy je samozrejme neprijateľne. Taktiež nemôžme zabúdať ani na práva obžalovanej. Je vôbec duševne zdravá ? Ak nie tak patri úplne inam.

