https://cz.sputniknews.com/20211013/nekolik-cechu-muze-dostat-mnohamilionove-odskodne-za-ockovani-nektere-zadosti-jiz-byly-vyrizeny-16147783.html

Několik Čechů může dostat mnohamilionové odškodné za očkování. Některé žádosti již byly vyřízeny

Několik Čechů může dostat mnohamilionové odškodné za očkování. Některé žádosti již byly vyřízeny

Devět občanů České republiky se obrátilo na Ministerstvo zdravotnictví se žádostmi o kompenzaci za vedlejší účinky kvůli očkování proti covidu-19. Podle... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-13T13:17+0200

2021-10-13T13:17+0200

2021-10-13T13:17+0200

česko

odškodnění

očkování

ministerstvo zdravotnictví

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/678/68/6786864_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d1fee3883d1f79618c6656508ee75fc0.jpg

Přes osm tisíc českých občanů se potýkalo s vedlejšími účinky po aplikaci vakcíny proti koronaviru za celou dobu očkovací kampaně v České republice. Devět z nich přitom již využilo svého zákonného práva požádat zdravotnický resort o odškodnění. Nejvyšší požadavek, který muselo řešit české ministerstvo zdravotnictví, dosahuje výše 100 milionů korun, takovou částku nárokovali celkem tři lidé. Ostatní žádosti obsahovaly výrazně menší sumy a nepřesáhly 950 tisíc. V případě nejmenšího požadavku se jednalo pouze o 2 300 korun.Čtyři z devíti žádostí již byly vyřízeny a závěr pro lidi, kteří usilovali o kompenzaci za zdravotní komplikace po očkování, byl negativní. Ministerstvo totiž odmítlo všechny tyto žádosti, pět dalších ale stále může skončit úspěšně, jelikož zatím nebyly posouzeny. Dokonce i ti, kteří se svou žádostí u Ministerstva zdravotnictví neuspěli, mají možnost se obrátit na soud.Vedlejší účinky po očkováníNa konci září jsme informovali o případu ženy z Česka, která v důsledku očkování ochrnula v obličeji a trpěla obrnou lícního nervu, ale neuspěla se žádostí o odškodnění. Žena o komplikacích promluvila v reportáži pro CNN, kde prozradila, jak se vše odehrálo.Ta situaci ale i přes veškeré náznaky nevěnovala velkou pozornost. Domnívala se totiž, že se jedná o běžné nežádoucí účinky po očkování. Její stav se ale velmi rychle zhoršoval a přidala se silná bolest půlky hlavy, která nešla ničím utlumit.Ministerstvo zdravotnictví se však rozhodlo, že dotyčná na odškodnění nemá nárok. Nepomohlo ani to, že paní Olga při snaze získat odškodné doložila všechny lékařské zprávy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

James Andrew

Byl jsem vyléčen ze 4 let diabetu 2. typu a užíval jsem léky s metforminem, které vedly k erektilní dysfunkci, ale s pomocí bylinné směsi doktora Nelsona jsem byl úplně vyléčen. Na této platformě jsem narazil na svědectví jednoho z jeho pacientů, který byl pomocí doktora Nelsona Herbse vyléčen z rozšířené prostaty. Kontaktoval jsem odborníka na bylinky a po dlouhé diskusi kupuji bylinný produkt, který mi poslal prostřednictvím služby DHL, kterou jsem obdržel na moji adresu do 3 dnů a podle jeho pokynů jsem výrobek používal 21 dní a hladina cukru v krvi byla zcela snížena od 8,5 do 4,5% a moje erekce byla plně aktivní. Doporučuji doktora Nelsona každému, kdo má herpes virus, myom, rakovinu prostaty a zvětšení, CHOPN, hepatitidu, onemocnění srdce a jater, jeho e -mail: drnelsonsaliu@gmail.com nebo text WhatsApp na +14436204203

1