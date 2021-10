https://cz.sputniknews.com/20211013/paroubek-o-slozeni-nove-vlady-mame-se-na-co-tesit-bude-to-ale-smutne-predstaveni-16149987.html

Paroubek o složení nové vlády: Máme se na co těšit. Bude to ale smutné představení

Paroubek o složení nové vlády: Máme se na co těšit. Bude to ale smutné představení

Vítězná volební koalice SPOLU v současné době vyjednává s uskupením Piráti a Starostové o složení příští české vlády. Ovšem ta jména, která se aktuálně... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-13T16:49+0200

2021-10-13T16:49+0200

2021-10-13T16:49+0200

česko

demokracie

ano

čssd

stan

jiří paroubek

spolu - občanská demokracie

parlamentní volby

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/08/12323725_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_4f1723504a0e935a36c589635b84bf9e.jpg

Paroubek se přiznává, že vůči politikům, kteří nyní obsadí ministerská křesla, cítí „hluboký despekt“. Nechápe totiž, jakou kvalifikaci pro řízení ministerstva financí může mít například dlouholetý funkcionář ODS Zbyněk Stanjura, jenž podle Paroubka vyniká jen svou stranickou věrností.Stejně ho překvapilo, že by se ministrem zahraničních věcí mohl stát starosta Prahy Ondřej Kolář, jenž proslul celkem „nechutným rusožroutsvím a odstraňováním sochy maršála Koněva“.Ani Olga Richterová z Pirátské strany, která má být ministryní práce a sociálních věcí, není podle Paroubka odbornicí v tomto oboru. Krokem zpět je podle něj i presumptivní ministr školství za STAN Gazdík. „Snad byl kdysi učitelem na venkovské škole, což je jistě cenná zkušenost, ale ke kvalitnímu vedení ministerstva školství to těžko postačí,“ tvrdí Paroubek.Obavy u něj vzbuzuje také presumptivní ministryně obrany Jana Černochová z ODS, jež bude za každou cenu usilovat o podstatné zvýšení rozpočtu v kapitole ministerstva obrany. To podle Paroubka nevyhnutelně přivede k tomu, že tyto peníze pak budou chybět ve školství, zdravotnictví a sociální oblasti.Nějakou ministerskou funkci by prý také mohla získat předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová.„Ta je zřejmě universálním vojákem české pravice. Mohla by být prý ministryní práce anebo ministryní zahraničí. Samozřejmě mi uniká, jaké k tomu má, kromě dobrého outfitu, kvalifikační předpoklady. Řeknu to jedním slovem: Žádné. To snad jako předsedkyně sněmovny by udělala menší škodu,“ poznamenal Paroubek.Bývalý šéf ČSSD poznamenává, že zatím všechny vlády české pravice skončily větším či menším debaklem. Mluví o tom například výsledky vládnutí stran pravice v letech 2007 – 2013, které podle slov Paroubka zadlužily republiku částkou přesahující 850 miliard korun.„Státní dluh dokázali tito „odborníci“ a političtí Einsteini zvýšit o 700 mld. Kč. A o dalších 158 mld. Kč by byl státní dluh ještě vyšší, kdyby Topolánkova vláda nezkonzumovala 158 mld. Kč rozpočtových rezerv, které jim zanechala na konci svého vládnutí v roce 2006 vláda pod mým vedením,“ napsal Paroubek.Dodává, že vláda sociální demokracie a hnutí ANO v letech 2014 – 2019 naopak dokázala zvýšit HDP země o cca 1,6 bilionu korun a zmenšit zadlužení o 20 miliard korun.„To je v dějinách státu nikdy nepoznaná efektivita hospodářství. Pro pravicové ekonomické kutily nedosažitelná meta. Teď je potřeba je všechny pěkně sledovat a vyhodnocovat plody jejich práce. Bude to ale smutné představení,“ uzavřel celou věc Jiří Paroubek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211013/kauza-exposlance-top-09-dominika-feriho-miri-do-slepe-ulicky-zatim-nebyl-ani-vyslychan-16145842.html

Rastislav Babušák Na Slovensku tiež nemáme vo vláde odborníkov, skôr plagiátorov a vekslákov, a - "napriek tomu fungujeme". Síce od desiatich k piatim, ale...!_ 2

Daniel Horov ... my na Slovensku už vieme a máme aj skúsenosti, že tieto vetry dujú od Západu, aj Slniečko vychádza na Západe.... všetko to prikryje pandémia Covid- 19. Keď bude potrebné tak DELTA.... a ak, tak aj covid - OMEGA! 1

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

demokracie, ano, čssd, stan, jiří paroubek, spolu - občanská demokracie, parlamentní volby, piráti