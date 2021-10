Plyn se do Evropy nemůže dodávat nad rámec smlouvy, prohlásil Kreml

https://cz.sputniknews.com/20211013/plyn-se-do-evropy-nemuze-dodavat-nad-ramec-smlouvy-prohlasil-kreml-16148995.html

Rusko bezúhonně na maximum plní všechny své smluvní závazky dodávek plynu do Evropy, prohlásil novinářům mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov. 13.10.2021, Sputnik Česká republika

„V každém případě můžeme říci, že Rusko bezúhonně na maximum plní všechny své smluvní závazky, tedy všechny objemy dodávek byly maximálně zvýšeny, na možné maximum podle platných smluv a dohod,“ řekl Peskov, když odpovídal na otázku, jaká je situace s dodávkami ruského plynu do Evropy, protože se objevují zprávy o tom, že Rusko již zvyšuje dodávky do Evropy, někdo zase uvádí, že zatím ještě nezvyšuje.„A nad rámec smlouvy se nemůže nic dodávat. Má to být zdarma?“ řekl Peskov, když odpovídal na otázku, jestli se dodává plyn do Evropy nad rámec smluvních objemů.„To je otázka jednání s Gazpromem, je tady přece kupující a je tady prodávající. Je tu také problém infrastruktury, jak se to dá udělat. Proto by bylo lepší položit tyto otázky také bezprostředně Gazpromu,“ řekl Peskov, když reagoval na poznámku, že je ještě spotový trh, na němž je také možné nabízet zvýšené objemy.Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve své roční zprávě World Energy Outlook dříve oznámila, že světová poptávka po plynu včetně nízkouhlíkového se bude zvyšovat dokonce v případě, že bude dosaženo karbonové neutrality.Ve své zprávě rozebrala IEA tři možné scénáře. První bere ohled na existující klimatické politiky, i na ty, které se teprve vypracovávají (The Stated Policies Scenario, STEPS); druhý vychází z toho, že všechny vládami převzaté závazky budou splněny ve stanoveném termínu (The Announced Pledges Scenario, APS); třetí vychází z možného dosažení karbonové neutrality do roku 2050 (The Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE).„Poptávka po zemním plynu roste ve všech scénářích v průběhu příštích pěti let, jsou ale podstatné rozdíly v následujícím vývoji… Nicméně snížení poptávky po zemním plynu v roce 2025 se částečně nahrazuje růstem poptávky po nízkouhlíkových plynech včetně nízkouhlíkového vodíku vyrobeného ze zemního plynu za využití technologií zachycování a uschování kysličníku uhličitého (CCUS). Celková poptávka po plynech podle scénáře NZE bude v roce 2030 o přibližně 5 % větší než nyní,“ uvádí se ve zprávě.Přitom podle scénáře STEPS bude poptávka po plynu růst i nadále také v roce 2030, očekávaná poptávka převýší o 15 % faktickou poptávku z roku 2020. Podle APS bude maxima dosaženo brzy po roce 2025, poté se začne poptávka pomalu snižovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

