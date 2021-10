https://cz.sputniknews.com/20211013/po-covidu-pohroma-matovic-chysta-apokalypsu-slovenskeho-zdravotnictvi-obavaji-se-odbornici-16156091.html

Po covidu pohroma. Matovič chystá „apokalypsu“ slovenského zdravotnictví, obávají se odborníci

Rozpočet z dílny slovenského ministra financí Igora Matoviče (OĽaNO) může otočit slovenské zdravotnictví směrem na Ukrajinu. Takovou myšlenku vyslovil zástupce... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

Slovenské ministerstvo financí hodlá již letos snížit platby za státní pojištěnce, kam spadají děti, ženy na mateřské, nezaměstnaní a důchodci. Původně měly platby letos dosáhnout 1,43 miliardy eur (36,3 miliardy korun), do konce roku to ale bude o 232 milionů eur (téměř 5,9 miliardy korun) méně. Příští rok by to ale mohlo být jenom 1,1 miliardy eur (téměř 27,9 miliardy korun). Podle odborníků je ale rozpočet zdravotnictví nedostatečný a poslední, co potřebuje je snižování výdajů.Rozpočet, který může schválit vláda již ve čtvrtek, předpokládá, že stát od příštího roku do zdravotnictví pošle 31 eur měsíčně (786 korun) za jednoho pojištěnce. Pro srovnání v Česku to bude 1976 korun.Kvůli snižování financování zdravotnictví se slovenští zdravotníci proto obávají rušení ambulancí i nemocnic. Náklady totiž nepokrývají výdaje. Pacienti si tak budou muset za služby doplatit.Již dnes jsou podle prezidenta Asociace poliklinik a zdravotnických zařízení Štefana Zelníka čekací lhůty na ošetření nepřiměřeně dlouhé. U některých vyšetření dosahují více než půl roku. Podle Zelníka se mohou prodloužit na dalších šest měsíců. Lůžkoví a ambulantní poskytovatelé podle Petka přestanou fungovat.Důvodem je nedostatek personálu. Třetina ambulantních lékařů má více jak 60 let a situaci zhoršuje i snižující se počet atestací lékařů. Část studentů odchází do zahraničí hned po skončení studia a přibližně třetina po absolvování specializačního studia.Mezitím Slovensko hlásí nejvyšší denní přírůstek covidu-19 za téměř sedm měsíců. V pětimilionové zemi odhalily laboratoře 2406 infikovaných, což je nejvyšší denní přírůstek od 16. března. Během úterý s covidem-19 zemřelo 20 pacientů, což je nejvíce od poloviny května. V nemocnicích je v souvislosti s koronavirem hospitalizováno 877 pacientů. Z toho 84 % není naočkováno.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

❌➗➖➕ Když zdravotní pojišťovně na nemoc vymřou všichni platiči povinných pojišťovacích zdravotních poplatků, tak na to hlavně doplatí ta nemoc, že už nemá koho nakazit.... 👎🤮🚾🚾

1

