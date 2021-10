https://cz.sputniknews.com/20211013/posilaji-vzkazy-a-vyhrozuji-nam-babis-popsal-jednani-s-petikoalici-a-uvedl-proc-zustal-v-politice-16146039.html

Posílají vzkazy a vyhrožují nám. Babiš popsal jednání s pětikoalicí a uvedl, proč zůstal v politice

Předseda vlády ČR Andrej Babiš se ve svém rozhovoru pro Právo netajil tím, že není zcela spokojen s přístupem svých politických oponentů po ukončení sněmovních... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

Rozhodnutí o tom, zda přijmout případné budoucí pověření ze strany prezidenta o sestavení vlády či nikoli, český premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš zatím nepřijal. Ve svém rozhovoru pro deník Právo Babiš přitom opakovaně zdůraznil, že jeho strana je vítězem voleb, pokud se jedná o počet získaných mandátů, a proto má nárok na to, aby to pověření od prezidenta mohl dostat. Předseda české vlády také naznačil, že by mohl sestavit koalici s ODS či hnutím STAN, což by vedlo k vytvoření stabilnější vlády, než ta, o složení které usiluje vedení koalic Spolu a PirSTAN.Zdravotní stav Miloše Zemana není překážkou k tomu, aby i nadále mohl vykonávat své ústavní pravomoci, myslí si šéf ANO. Plány části senátorů připravit českého prezidenta o část jeho pravomocí Babiš považuje za nepřijatelné a podotýká, že současné zdravotní potíže prezidenta nebrání politickým procesům, které se mají odehrát v nejbližších týdnech, jako například svolání Sněmovny a demise vlády.Povolební jednání a politické plány BabišeSituace po volbách pro hnutí ANO se totálně obrátila a s tím se změnilo i chování politických soupeřů Andreje Babiše vůči němu. Šéf ANO totiž otevřeně poznamenal, že není spokojen s přístupem svých oponentů z pětikoalice, kteří podle něj neberou v potaz jejich zájmy. Konkrétně se jedná o komentář ze strany občanských demokratů o tom, že pokud Babiš bude usilovat o sestavení koalice, může jeho hnutí přijít o poměrné zastoupení v orgánech Sněmovny.Babiš se vyjádřil také ke svému předchozímu stanovisku, v němž poznamenal, že nehodlá působit jako opozičník a v případě neúspěchu ve volbách politiku raději úplně opustí. Ted’ už se netají tím, že je připraven k tomu, že se může ocitnout v opoziční lavici, navíc nemá ambice na obsazení jakékoliv funkce ve Sněmovně a chce pracovat jako řadový poslanec. Hlavním důvodem k tomu, proč změnil svůj názor, je podle něj postoj a podpora ze strany jeho příznivců.Podle vlastních slov Babiš stále neuvažuje nad možnou kandidaturou na prezidenta, momentálně se zabývá záležitostmi spojenými s prací předsedy vlády a odmítá spekulace o tom, že jeho rozhodnutí zůstat v politice souvisí s prezidentskými ambicemi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Réunion Co se týče samotného prezidenta Miloše Zemana, neznáme toho sice oficiálně moc, ale jsou tady určité signály, které řadu mediálních spekulací vyvracejí nebo je staví do jiného světla. Babiš teď po dvou dnech řekl, co mu prezident v Lánech říkal. Co když se na dalším postupu domluvili? Bude to také jen spekulace, ale pak vysvětlím, z čeho čerpám. Nevíme, jaká je situace, ale jsou určité náznaky, že na tom je prezident lépe, než je prezentováno. Cílem může být oddálit celý povolební proces a sledovat, jaká je nálada veřejnosti. Může se stát, že je Miloš Zeman relativně v pořádku, nebo aspoň na tom není tak zle, jak si někteří myslí, a nakonec jmenuje Babiše předsedou vlády. Kdyby to udělal, má tady Senát důkaz, že nemůže úspěšně využít článek 66 ústavy. Pokud by totiž chtěli prezidenta zbavit pravomocí, přestože je schopen racionálně uvažovat a jednat, ukázali by, že nejsou demokratičtí. Jde pouze o domněnku, reálný stav nemůžeme přesně znát, ale určité náznaky tady jsou. 1

Réunion Stačí si srovnat sled událostí a detailů, kterých si nikdo nevšiml. Evidentně totiž nešlo o žádný náhlý převoz prezidenta do nemocnice. Před lánským zámkem byli s předstihem televizní kamery, které příjezd sanitky nezaznamenaly, takže musela dorazit buď brzy ráno, nebo už den předtím večer. Za další, převoz prezidenta se uskutečnil ihned po odjezdu premiéra. V té době novináři u zámku ještě byli, a Hrad tak musel vědět, že převoz bude realizován de facto v přímém přenosu. A za třetí, jestliže byl převoz prezidenta předem naplánován, ptám se, proč nebyl v ÚVN důkladně zajištěn prostor, který by zcela zabránil jakémukoli focení nebo natáčení nemocného prezidenta. 🐸🐸🐸 1

