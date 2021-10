https://cz.sputniknews.com/20211013/prijdou-nekteri-cesi-kvuli-krachu-bohemia-energy-o-dodavky-lide-nemusi-mit-strach-uklidnuje-babis-16151876.html

Přijdou někteří Češi kvůli krachu Bohemia Energy o dodávky? Lidé nemusí mít strach, uklidňuje Babiš

Přijdou někteří Češi kvůli krachu Bohemia Energy o dodávky? Lidé nemusí mít strach, uklidňuje Babiš

Dnešní zpráva o krachu společnosti Bohemia Energy nejen, že překvapila spoustu lidí, ale také velkou část z nich vyděsila. Zhruba 900 000 zákazníků této... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

Premiér ČR se nechal slyšet, že 900 000 zákazníků Bohemia Energy bylo oklamáno. Dodal ale, že se lidé nemusí bát o své dodávky.Zároveň podotkl, že o neserióznosti Bohemia Energy se dle jeho názoru dlouhodobě vědělo a byla ze strany ERÚ několikrát pokutována. „Šlo až o šmejdské praktiky,“ doplnil premiér.S tím souvisí také Babišův názor, že je zapotřebí změnit zákon.Podle jeho slov by navíc Energetický regulační úřad (ERÚ) měl také zvážit zastropování cen u dodavatelů energií, kteří se budou starat o zákazníky skupiny Bohemia Energy.K věci se dále vyslovil i náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla, který zdůraznil, že společnost Bohemia Energy sice ukončila dodávky, ale neukončila smlouvy.Vzniklou situací se navíc zabývají zástupci vlády, kteří řeší, jak minimalizovat dopady na lidi. Dle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka to lze považovat za selhání komerčního subjektu v důsledku spekulací a celoevropského růstu cen energií. Babiš v této souvislosti aktuálně jedná s Havlíčkem, Nedělou, zástupci ERÚ, stejně jako s generálním ředitelem ČEZ Danielem Benešem.Jak se to vyřeší?To, co prohlásil Babiš, a sice, že se zákazníci nemusí obávat, že by zůstali bez energií, potvrdila i sama společnost Bohemia Energy. Ta navíc dodala, že dodávky těmto lidem zajistí takzvaný dodavatel poslední instance - tj. hlavní dodavatel na daném distribučním území.A podobně se vyjadřuje také Havlíček.Připomeňme ale, že dodávka elektřiny i plynu dodavatelem poslední instance může trvat nejdéle šest měsíců. Během této doby je nutné, aby zákazník uzavřel novou smlouvu o dodávce. V případě, že se tak nestane, může dodavatel poslední instance dodávku elektřiny i plynu ukončit.Bohemia Energy končíDnes jsme informovali o tom, že firma Bohemia Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku, ukončí činnost a dodávky elektřiny a plynu pro svých 900.000 klientů.Konec Bohemia Energy se týká zákazníků firem Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie.Podle společnosti je důvodem přetrvávající extrémní růst energií na velkoobchodních trzích, kdy cena obou dodávaných komodit je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce.Dodejme, že před několika dny opustila Bohemia Energy také slovenský trh, kde měla její firma Slovakia Energy zhruba 300 000 odběrných míst. Tento krok společnost rovněž odůvodnila vývojem velkoobchodních cen energií, a také státní regulací cen.

