https://cz.sputniknews.com/20211013/princ-harry-a-meghan-markleova-pripravili-kralovnu-o-moznost-uvidet-pravnucku-16147117.html

Princ Harry a Meghan Markleová připravili královnu o možnost uvidět pravnučku

Princ Harry a Meghan Markleová připravili královnu o možnost uvidět pravnučku

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu nepokřtí svou dceru Lilibet ve Velké Británii. Oznámil to bulvární deník The Daily Telegraph. 13.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-13T12:52+0200

2021-10-13T12:52+0200

2021-10-13T12:52+0200

celebrity

velká británie

alžběta ii.

meghan markle

princ harry

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/16147665_0:0:3021:1700_1920x0_80_0_0_803027c4f99cbd3c86ad5dd5228750f2.jpg

Takže královna Alžběta II. nejspíše přijde o možnost uvidět svou pravnučku. Jeden z informovaných zdrojů u královského dvora oznámil: „Křtiny se ve Velké Británii konat nebudou. To se určitě nestane.“ Jiný sdělil, že pravděpodobnost pokřtění Lilibet Diany Mountbattenové-Windsorové ve Velké Británii je „pramalá“.Tato prohlášení byla učiněna poté, co v neděli 10. října představitelka prince Harryho a Meghan Markleové potvrdila, že manželé nepřiletí do Londýna na pamětní akci věnovanou Harryho matce princezně Dianě. Akce se má konat 19. října.Bylo oznámeno, že Lilibet bude pokřtěna nejspíše v Episkopální církvi v USA, která je součástí anglikánského společenství církví. Dokud však nebude dcera vévody a vévodkyně ze Sussexu pokřtěna ve Velké Británii podle obřadu Anglikánské církve, nebude se moci ucházet o místo v řadě následovníků trůnu.Dříve bylo oznámeno, že princ Harry a Meghan Markleová požádali o audienci u Alžběty II. Předpokládalo se, že chtěli na této schůzce královnu seznámit s její pravnučkou Lilibet.Meghan Markleová porodila dceru, které dali jméno na počest královny Alžběty II. a princezny Diany, 4. června 2021. Lilibet „Lili“ Diana Mountbattenová-Windsorová se narodila v nemocnici Santa Barbara Cottage v Kalifornii. Stala se jedenáctou pravnučkou Alžběty II. a druhým dítětem vévodů ze Sussexu, syn Archie se jim narodil v roce 2019.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211010/zadne-brambory-tady-jsou-zakazy-pro-kate-middleton-jako-clenku-kralovske-rodiny-16117794.html

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, alžběta ii., meghan markle, princ harry