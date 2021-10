https://cz.sputniknews.com/20211013/putin-prohlasil-ze-se-teroriste-aktivne-stahuji-do-afghanistanu-16157411.html

Putin prohlásil, že se teroristé aktivně stahují do Afghánistánu

Teroristé z Iráku a Sýrie se začali soustřeďovat v Afghánistánu a mohou se pokusit destabilizovat situaci v zemích SNS, uvedl ruský prezident Vladimir Putin. 13.10.2021, Sputnik Česká republika

Putin zdůraznil, že v důsledku tohoto posunu může dojít až k začátku přímé expanze.Dále lídr Ruska označil situaci v Afghánistánu po stažení amerických jednotek za obtížnou, cožse jen komplikuje v důsledku aktivnějšího jednání teroristických skupin z řad Islámského státu (IS)*.„Samozřejmě, to všechno nás (Rusko, pozn. red.) velmi znepokojuje. Samozřejmě, že ano. Je to náš společný bezpečnostní prostor. Máme průhledné hranice, a zřejmě námnení jedno, co se děje v našich zemích SNS. Proto se tomu budeme neustále věnovat i na té nejvyšší státní úrovni,“ řekl Putin.Taková spolupráce podle něj probíhá i přes ministerstva obrany, a to nejen ohledně informačních záležitostí, ale i ve smyslu dodávek zbraní a techniky, jakož I výcviku vojáků.Převzetí zeměPřed rokem a půl podepsaly USA a Tálibán* mírovou dohodu v Dauhá. Washington slíbil stažení vojákůz republiky po téměř 20 letech přítomnosti, Tálibán pak to, že si sedne k jednacímu stolu se současnou vládou a přeruší vazby s Al-Káidou*.Začátkem srpna aktivizovalo hnutí Tálibán ofenzívu na vládní síly v Afghánistánu, dne 15. srpna vstoupili tálibánci do Kábulu a den na to prohlásili, že válka skončila. V posledních dvou srpnových týdnech probíhala z letiště v Kábulu pod ochranou amerických vojáků masová evakuace občanů západních zemí a Afghánců, kteří s nimi spolupracovali. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, a tím skončila téměř dvacetiletá vojenská přítomnost USA v Afghánistánu.Šestého září tálibánci oznámili, že vzali útokem pod svou kontrolu Pandžšír jako poslední ze 34 afghánských provincií. O den později bylo oznámeno složení prozatímní vlády Afghánistánu, vjejímž čele stanul Muhammad Hasan Achund, který byl ministrem zahraničí v době první vlády Tálibánu, a je pod sankcemi OSN od roku 2001.* teroristická organizace zakázaná v RuskuSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

