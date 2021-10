https://cz.sputniknews.com/20211013/rijen-kdepak-tyto-hvezdy-si-uzivaji-leto-16142300.html

Říjen? Kdepak. Tyto hvězdy si užívají léto

V Česku již nějakou dobu panuje podzimní počasí, dny se krátí a sluníčko zbarvuje listy do pestrobarevných odstínů. Některé celebrity tak využily možnosti, a... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

Například moderátorka Eva Perkausová vyrazila na jeden z řeckých ostrovů Santorini. Pochlubila se totiž romantickou fotkou při západu slunce. Jak je vidět, o sluníčko a teplo nemá nouzi, jelikož je zvěčněna jen v krátkých bílých šatech. V komentářích si mohla přečíst nejrůznější reakce, sledující jí například psali, jak jí to sluší a jak je krásná.Eva PerkausováTato sedmadvacetiletá kráska působí jako modelka, herečka a moderátorka. Eva Perkausová se od dětství věnovala sportu a od třinácti let také modelingu, proto není divu, že má luxusní postavu. Diváci ji mohou znát především z televizních obrazovek, kdy působila například v TV Barrandov jako moderátorka pořadu Svět v barvách či o něco později jako moderátorka týdeníku Topstar magazín na TV Prima. Stala se také moderátorkou Velkých zpráv na Primě.Modelka Andrea Verešová si zase užívá teplého počasí ve španělské Marbelle. Na fotce pózuje v zajímavém a extravagantním outfitu. Zvolila totiž overal s dlouhými kalhotami a zajímavě řešenou vrchní částí.„Puerto Banus je moje oblíbené místo. Ta atmosféra je úžasná. Krásné fotky, Andrejko, jako vždy,“ zaznělo například v jednom z komentářů.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.Herečka Sara Sandeva se zase pochlubila fotkou z Řecka, ačkoliv byla tedy staršího data. Její fanoušci jí psali, že jí to velmi sluší a že herec Jakub Prachař si hezčí přítelkyni vybrat nemohl.Sara SandevaSara Sandeva je česká herečka makedonského původu. Hrát začala v šesti letech, studuje herectví na Pražské konzervatoři a působí v televizi a v divadle La Fabrika. Od roku 2021 tvoří pár s hercem Jakubem Prachařem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bobo Pane bože, to jsou slepice. Člověk žije měsíc od měsíce, je udreny a dámy se vali na sluníčku. Ati si to píšou ve svém časopise a neotraviuji slušné lidi. Kam jsme se to dostali. Začíná to jako za první republiky. Lidé neměli na chleba ale smetánka provokovala. Jo chudí lidé, kam jsme se odpracovali...

1

