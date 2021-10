https://cz.sputniknews.com/20211013/spolu-a-pirstan-chteji-koalicni-dohodu-do-8-listopadu-fiala-pozadal-o-schuzku-s-prezidentem-16154193.html

Spolu a PirSTAN chtějí koaliční dohodu do 8. listopadu, Fiala požádal o schůzku s prezidentem

Spolu a PirSTAN chtějí koaliční dohodu do 8. listopadu, Fiala požádal o schůzku s prezidentem

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) chtějí jednat o vládě tak, aby mohly do 8. listopadu podepsat vládní koaliční... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-13T17:45+0200

2021-10-13T17:45+0200

2021-10-13T17:45+0200

miloš zeman

schůzka

dohoda

koalice

pirátská strana

petr fiala

spolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/16152718_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ac4927eaeaa72be8236fa32cecfdd683.jpg

„Všechna společná jednání a práce by měla vést k tomu, abychom nejpozději do 8. listopadu mohli podepsat společnou koaliční smlouvu,“ řekl ve středu během brífinku předseda ODS Petr Fiala. O 8. listopadu hovoří strany jako o dni, kdy by se mohla sejít poprvé nová sněmovna.Personální otázky a rozdělení resortů lídři zatím neřešili, ustanovili ale dle Fialy vznik šesti skupin, které se budou zabývat jednotlivými programovými otázkami.O postech ve vládě a vedení sněmovny se budou koalice podle Fialy bavit později. V příštích týdnech by strany měly řešit konkrétní programové oblasti a budoucí politické uspořádání. Strany nicméně již vymezují témata, která by jim měla připadnout.Fiala předpokládá, že ve vedení sněmovny budou funkce rozděleny podle poměrného zastoupení.Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN se v sobotu po volbách dohodly na vytvoření společné většinové vlády. Dohromady mají 108 mandátů. K jednacímu stolu zasedli kromě předsedy občanských demokratů a kandidáta na premiéra Fialy předsedové ostatních stran Marian Jurečka (KDU-ČSL), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Vít Rakušan (STAN) a Ivan Bartoš (Piráti).Schůzka s prezidentemFiala také uvedl, že požádal kancléře prezidenta Vratislava Mynáře o schůzku s hlavou státu, který je od neděle hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. Má se uskutečnit, až bude hospitalizovaný prezident Miloš Zeman mimo jednotku intenzivní péče.„Jsme domluveni, že o termínu setkání se budeme bavit ve chvíli, kdy bude prezident přemístěn na standardní pokoj,“ dodal Fiala s tím, že nemá informace o Zemanově zdravotním stavu.Doplnil však, že se sněmovna může sejít i bez rozhodnutí prezidenta.Hradní mluvčí Jiří Ovčáček k tomu následně uvedl: „Pan kancléř již s panem prezidentem o žádosti předsedy ODS hovořil. Pan prezident souhlasí. Schůzka se uskuteční, v pozdějším termínu.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Réunion Chtít mohou třeba defenestraci svých předsedů... Zeman přijme Babiše a další, až bude přemístěn z JIPky na normální pokoj... Tak tihle hejci by měli zklidnit hormony. 🐸🐸🐸

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, schůzka, dohoda, koalice, pirátská strana, petr fiala, spolu