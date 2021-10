https://cz.sputniknews.com/20211013/v-norsku-zemrelo-nekolik-lidi-pri-utoku-neznameho-muze-pachatel-strilel-sipy-z-luku-16158221.html

V Norsku zemřelo několik lidí při útoku neznámého muže. Pachatel střílel šípy z luku

Norsko dnes večer postihla tragická událost. Ve městě Kongsberg, které se nachází na jihu země, se totiž nejméně čtyři lidi stalo obětí útočníka, který střílel... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-13T22:37+0200

2021-10-13T22:37+0200

2021-10-13T22:47+0200

Nejnovější informace hovoří o tom, že se pachatel pohyboval na několika místech v centru města, které leží jižně od norské metropole Osla a čítá zhruba 28 tisíc obyvatel.Co se týče samotného incidentu, během něj bylo nejméně čtyři lidi zabito a několik zraněno. Přesný počet ale zatím nebyl specifikován.Uvádí se, že podezřelý byl zadržen a vzat do vazby. Zatím o útočníkovi nejsou žádné další informace. Ví se jen to, že jednal sám.O možném motivu činu nechtěl policejní šéf spekulovat. Noviny také hovoří o tom, že policie dostala před 18.15 hod několik hlášení o člověku s lukem a šípy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

