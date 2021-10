https://cz.sputniknews.com/20211013/v-obou-pripadech-je-to-krajni-reseni-pekarova-adamova-promluvila-o-povolebnim-boji-16144682.html

„V obou případech je to krajní řešení.“ Pekarová Adamová promluvila o povolebním boji

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v rozhovoru pro Právo uvedla, že zbavit prezidenta Miloše Zemana pravomocí je krajní řešení. Zároveň věří, že... 13.10.2021

Podle Pekarové Adamové volby přinesly řadu dobrých zpráv, protože se podařilo porazit hnutí ANO, navíc podle ní voliči dali většinu demokratické opozici, která tak má možnost sestavit stabilní vládu. „Já kvituji, že končí ve Sněmovně komunisté a že Volný blok, který šíří nenávistnou rétoriku, nebude placen z peněz daňových poplatníků,“ uvedla.Předsedkyně TOP 09 si také nemyslí, že by jednání o vládě mohlo zkomplikovat to, že Piráti byli vykroužkování Starosty.Pekarová Adamová také v rozhovoru uvedla, že ve středu se bude řešit programový průnik koalic, personální otázky mají přijít na řadu až poté. Zároveň své představy o ministrech nechce vyřizovat přes média.První pokus sestavení vládyPolitička se také domnívá, že nedojde k tomu, že Andrej Babiš bude chtít první pokus na sestavení vlády. Zároveň připouští, že by potom ANO nemuselo získat ve Sněmovně posty místopředsedy nebo šéfů výborů.Zároveň ale doufá, že „to nebude potřeba, stejně jako v případě pana prezidenta a článku Ústavy 66 (pozn. zbavení pravomocí prezidenta pro neschopnost vykonávat úřad)“. „V obou případech je to krajní řešení a vůbec by mě netěšilo, kdybychom k tomu museli sáhnout,“ dodala politička.Výsledky volebV pondělí bylo uvedeno, že Státní volební komise nenašla žádné problémy při sčítání výsledků volebních hlasů.„V současnosti se zápis a sdělení Státní volební komise připravuje pro podpisy a zveřejnění ve Sbírce zákonů. Za ministerstvo vnitra bych rád k těmto volbám uvedl, že proběhly bez komplikací. V průběhu hlasování jsme řešili pouze dílčí problémy, věci, které se týkají v zásadě každých voleb. To znamená drobné konflikty ve volebních místnostech, zdravotní indispozice a podobně,” citovala včera Česká televise slova náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy Petra Vokáče.„Zpracování výsledků voleb proběhlo naprosto bez komplikací, žádné technické problémy nenastaly a zpracování proběhlo v pořádku,“ uvedla místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.Vítězem voleb se stala koalice Spolu sjednocující 3 liberální strany, Občanskou demokratickou stranu, KDU/ČSL a TOP 09. Koalice získala 27,79 % hlasů a dostane 71 mandátů.Na druhém místě je centristické hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, které získalo 27,12 %, a získá tedy 72 míst v parlamentě. Na třetím místě je další liberální koalice Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí. Tato koalice získala 15,62 %, což činí 37 mandátů.Do parlamentu prošlo také euroskeptické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), 9,56 % a 20 poslaneckých křesel.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

