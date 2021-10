https://cz.sputniknews.com/20211013/vaclav-klaus-ml-je-pysny-otec-z-jeho-dcery-je-sexy-vedkyne-na-promoci-dorazila-i-livia-klausova-16148411.html

Václav Klaus ml. je pyšný otec: Z jeho dcery je sexy vědkyně. Na promoci dorazila i Livia Klausová

Bývalý předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší má důvod k úsměvu, a také má být nač náležitě pyšný. Jeho dcera Kateřina totiž před pár dny promovala na... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

Klaus mladší se na svém facebookovém profilu podělil o fotografie, na nichž je se svou dcerou v tento významný den, a také o snímky, kde je i zbytek rodiny. Nutno přitom říct, že to jeho dceři neskutečně slušelo - měla totiž na sobě černé šaty s rafinovaným rozparkem.Jak je vidět z fotografií, k promoci přišla Kateřině pogratulovat i její babička Livia Klausová, bývalá první dáma. Nechyběl ani její bratr a syn Klause mladšího Vojtěch. Naopak, lidé na fotografiích postrádali bývalého prezidenta Václava Klause staršího.Připomeňme, že Klaus mladší má se svými dětmi velmi dobré vztahy. Důkazem může být i to, že mu loni dokonce společně pomáhaly v kampani před komunálními volbami, když se objevily na billboardech.Zmiňme také, že pokud jde o Klause ml., který je jakožto zakladatel Trikolóry aktuálně z politického života venku, čas od času se rád podělí o soukromé momenty ze svého života na internetu.A jak na snímky z promocí Klausovy dcery reagovali jeho příznivci? Spousta z nich Klausovi, stejně jako jeho dceři, gratulovala.V jiném komentáři pak stálo: „Velká část fanoušků pak vyzdvihovala zejména to, že se Klausovi dcera opravdu povedla. Nejen, že je šikovná a chytrá, ale také je nádherná.Ostatní pak zdůrazňovali, že daná škola „je jedna z nejtěžších VŠ v ČR. „Opravdu upřímně gratuluji. Vím co to obnáší,“ podotýkali.Spousta lichotek se sneslo i na Livii Klausovou, která ve svých 77 letech vypadá neuvěřitelně fantasticky.A další se přidávali: „Babička je nadšená, jen mi tam chybí pan prezident. Já vím, asi přednáší či vyučuje.“

