Vychází nový Superman. Ten prý naváže romantický vztah s mužem

Vychází nový Superman. Ten prý naváže romantický vztah s mužem

Nový Superman Jonathan Kent, který je synem Clarka Kenta a Lois Laneové, brzy naváže romantický vztah s mužem, oznámilo v pondělí nakladatelství DC Comics... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

Od července, kdy začal vycházet jeho nový seriál Superman: Son of Kal-El, Jon bojoval proti požárům způsobeným klimatickými změnami, zmařil střelbu na střední škole a protestoval proti deportaci uprchlíků v Metropolis.Vystoupení Supermana, snad nejarchetypálnějšího amerického superhrdiny, je pozoruhodným momentem i v době, kdy se mnoho komiksů hlásí k rozmanitosti a zkoumá naléhavé sociální problémy, uvádí se v článku. Batmanův parťák Robin nedávno přiznal romantické city k mužskému příteli (nikoli Dicku Graysonovi - který byl Batmanovým partnerem více než čtyři desetiletí - ale Timu Drakeovi). A v novém komiksu o Aquamanovi vystupuje homosexuální černoch, který se má stát titulním hrdinou.Jeden z prvních mainstreamových komiksů, v němž se objevili gayové nebo lesby, vyšel v roce 1980. Nebylo to pozitivní zobrazení. V příběhu se Bruce Banner, alter ego marvelovského Hulka, ocitne v Y.M.C.A., kde se ho dva gayové pokusí znásilnit. Situace se začala vyvíjet v roce 1992, kdy se přiznal Northstar, další marvelovský hrdina.Ačkoli Superman není prvním hrdinou L.G.B.T.Q. a nebude ani posledním, podle komiksových odborníků je na Supermanově coming outu něco obzvlášť významného. „Není to Northstar, o kterém vaše teta nikdy neslyšela,“ řekl Glen Weldon, autor knihy „Superman: The Unauthorized Biography“ a spolumoderátor pořadu Pop Culture Happy Hour na N.P.R.Nedávný vývoj, který komiksy mapují, se setkal s určitým ohlasem. V srpnu, když se začaly šířit zvěsti o vývoji Supermana, si komentátor na jedné webové stránce stěžoval, že „Marvel a DC zničily své postavy, aby se zalíbily probuzené lůze, která si komiksy ani nekupuje“. Jiní však nad novinkou jásali: „Je hezké vidět, že queer superhrdinové jsou nyní více v kurzu, jsem velmi rád, že lidé jako já jsou hlavními postavami,“ napsal komentátor na jiné stránce.Jonathan Kent letos převzal plášť Supermana po boku svého otce. Verze Supermana s Clarkem Kentem byla představena v roce 1938. V roce 1996 se oženil s Lois Laneovou. Jonathan byl představen v roce 2015 a - přeskočme spoustu komiksových vylomenin - strávil nějaký čas jako Superboy, než ho jeho otec povzbudil, aby se stal novým Supermanem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

