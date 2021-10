https://cz.sputniknews.com/20211013/zemanova-diagnoza-bude-mit-zrejme-dohru-senat-chce-jednat-o-presunu-pravomoci-prezidenta-16156557.html

Zemanova diagnóza bude mít zřejmě dohru. Senát chce jednat o přesunu pravomocí prezidenta

Zemanova diagnóza bude mít zřejmě dohru. Senát chce jednat o přesunu pravomocí prezidenta

Poté, co se provalila diagnóza hlavy státu Miloše Zemana, hodlá Senát iniciovat převod pravomocí prezidenta, pokud to bude situace vyžadovat. Zároveň si... 13.10.2021, Sputnik Česká republika

Zdravotní stav Zemana znepokojuje stále více lidí. Jisté obavy mají také senátoři, kteří se nyní rozhodli jednat.Pokud jde o termín, ten je dle něj otázkou dalšího jednání. To však nezáleží jen na senátorech.Zmiňme také, že skutečnost, že další postup se bude odvíjet od prognózy zdravotního stavu prezidenta, potvrdili také Ladislav Faktor z klubu ODS a Miroslav Balatka z klubu Starostů.Kritika MynářePokud jde o Fischera, ten mimo jiné uvedl, že nerozumí tomu, jakým způsobem hradní kancelář Vratislav Mynář informuje o stavu nejvyššího ústavního činitele.Dále senátor upozornil na to, že na oddělení intenzivní medicíny v Ústřední vojenské nemocnici, kde Zeman leží, nebývají převáženi pacienti k plánované hospitalizaci. Dokonce označil za nemravné to, aby trestně stíhaný kancléř případně konal za hlavu státu.Zemanova diagnózaDnes jsme informovali o tom, že Deník N s odvoláním na dobře informované zdroje uvedl, že český prezident Miloš Zeman trpí jaterní encefalopatií. Tu mu přitom způsobuje jaterní cirhóza.Uvádí se, že Zemanův zdravotní stav je prý vážnější, a údajně mu brání v plnohodnotném plnění funkce prezidenta. Dané médium své informace vysvětluje „velmi dobře informovaným zdrojem z okolí prezidenta, státní správy a lékařského prostředí“.Zjistilo se tedy, že prezident ČR trpí mimo jiné jaterní encefalopatií, což je závažná komplikace vyvolaná akutním nebo chronickým selháním jater. Projevuje se různými psychickými a neurologickými příznaky. A zde je kámen úrazu.Další zdroj tvrdí, že prezident s okolím sice komunikuje, ale obtížně. Navíc občas mluví z cesty.Připomeňme, že Zeman byl sanitou převezen do ÚVN v neděli po poledni. Za důvod jeho náhlé hospitalizace Zemanův ošetřující lékař a ředitel nemocnice Miroslav Zavoral uvedl komplikace provázející Zemanovo chronické onemocnění.

Toudy Na nič iné tie špiny v senáte nečakajú len Zemana zbaviť právomocí . Poľujú po ňom ako po škodnej 2

Réunion Udělal Senát ČR za poslední rok něco správně ? 🐸🐸🐸 2

Zprávy

