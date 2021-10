https://cz.sputniknews.com/20211014/babis-dostal-treti-davku-vakciny-v-uvn-kde-je-hospitalizovan-zeman-s-nim-pry-nemluvil-16165600.html

Babiš dostal třetí dávku vakcíny v ÚVN, kde je hospitalizován Zeman. S ním prý nemluvil

Babiš dostal třetí dávku vakcíny v ÚVN, kde je hospitalizován Zeman. S ním prý nemluvil

Andrej Babiš dnes dorazil do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, aby dostal třetí dávku vakcíny proti covidu-19. S prezidentem Milošem Zemanem, který je tam... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

První dávku očkování Babišovi zdravotníci podali loni 27. prosince, kdy se v České republice s očkováním začínalo. Dostal ji vůbec jako první. Druhou dávku premiér dostal 24. ledna.Termín vakcinace premiér dvakrát změnil. Původně se měl nechat očkovat ještě před volbami.Babiš se měl původně nechat očkovat už ve čtvrtek před volbami, poté podání třetí dávky přesunul na pátek v den voleb. Premiér ale nakonec řekl, že je jeho tělo vyčerpané, a proto očkování opět posouvá.Nakonec látku Comirnaty od společnosti Pfizer a BioNTech dostal dopoledne 14. října v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.Co Babiš ví o zdravotním stavu prezidenta?Pravě na tamější Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, což je větší ARO, nyní leží prezident Miloš Zeman. Babiš ho však nenavštívil a uvedl, že s ním nemá žádný kontakt.Na dotaz, zda má informace o prezidentově zdravotním stavu, uvedl, že „nemá žádné informace”. „Musíte se obrátit na ředitele této nemocnice,” dodal a odkázal opět na Zavorala, který je zároveň prezidentovým ošetřujícím lékařem.Zavoral přitom opakovaně zdůraznil, že bez souhlasu pacienta nelze o zdravotním stavu poskytovat informace. Zeman se v ÚVN léčí v souvislosti s chronickým onemocněním.Babiš uvedl, že podobně jako lídr koalice Spolu Petr Fiala pořádal prezidenta o schůzku a předpokládá, že pokud to zdravotní stav hlavy státu umožní, tak termín dostane.Onemocnění prezidenta ZemanaV médiích panují spekulace kolem Zemanova zdravotního stavu. Mluvčí Hradu uvádí, že prezident „komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi“. Podle Jiřího Ovčáčka je Zemanovi podle jeho přání každý den dodáván monitor denního tisku. Také podle něj prezident jí pevnou stravu, obědval v těchto dnech meruňkové buchty a vinnou klobásu s bramborovou kaší.Ve středu večer Deník N s odvoláním na dobře informované zdroje uvedl, že český prezident Miloš Zeman trpí jaterní encefalopatií. Tu mu přitom způsobuje jaterní cirhóza. Uvádí se, že Zemanův zdravotní stav je prý vážnější, a údajně mu brání v plnohodnotném plnění funkce prezidenta.Přeočkování v ČeskuTřetí dávku očkování podle Babiše v České republice dostalo už přes 30 tisíc lidí. Sdělil, že vakcín je dostatek.Interval pro podání posilující dávky je nyní osm měsíců od poslední dávky očkování. Od 18. října se pro osoby starší 18 let u vakcín od firem Pfizer/BioNTech doba zkrátí na půl roku. Schválila to Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA).Jako první mají na třetí dávku nárok zejména senioři a zdravotníci, kteří dostali očkování mezi prvními.

Vladimír Štumpa Dnes na 16.00 hodin svolává hrad mimořádnou tiskovku ke zdravotnímu stavu prezidenta. 🐸🐸🐸

