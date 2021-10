https://cz.sputniknews.com/20211014/brusel-ukazal-cestu-z-energetickeho-pekla-cenova-regulace-nepomuze-konkretni-kroky-jsou-na-vladach-16156310.html

Brusel ukázal cestu z energetického pekla: Cenová regulace nepomůže, konkrétní kroky jsou na vládách

Brusel ukázal cestu z energetického pekla: Cenová regulace nepomůže, konkrétní kroky jsou na vládách

EK v reakci na žádosti skupiny zemí týkající se společných opatření proti zdražování energií uvedla řadu kroků, které členské země mohou podniknout, aby... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

„Současný růst cen vyžaduje rychlou a koordinovanou odpověď,“ uvedla Evropská komise ve středu ve svém prohlášení.Vlády mají možnost podpořit své obyvateleEvropská komise radí členským zemím řešit zdražování energií hlavně podporou a daňovými úlevami zranitelných domácností. Vlády mohou pomoci také firmám, nesmějí ale porušit unijní pravidla o státní podpoře.Státy mohou podle EK své obyvatele podpořit například penězi z prodeje emisních povolenek, jejichž ceny rovněž šplhají nebývale vysoko.K dispozici budou mít země také peníze z už dříve oznámeného klimatického fondu na pomoc obyvatelům v přechodu na obnovitelné zdroje energie. Na startu v něm bude 72 miliard eur (přes 1,8 bilionu korun).Komise také podporuje daňové slevy jako způsob, jak zkrotit náklady na energie. Úplné zrušení daně z přidané hodnoty (DPH) na elektřinu, jak to zvažuje končící česká vláda, ale Komise nepodpořila.Členské země mohou rovněž poskytnout firmám, existenčně závislým na fosilních zdrojích, státní pomoc. Ta jen musí být v souladu s pravidly poskytování této pomoci – musí se týkat celého sektoru a být časově omezená, aby nediskriminovala konkurenci na trhu.Regulace cen emisních povolenekNepočítá se však s tím, co také požadoval Babiš, a sice se zastropováním cen povolenek na evropské úrovni. Místopředseda komise Frans Timmermans už dříve prohlásil, že povolenky ovlivnily růst cen energií nejvýše z jedné pětiny. Cenová regulace by navíc vyžadovala jednomyslný souhlas všech zemí EU, a ten je v zásadě vyloučený. Řada zemí, které vsadily na obnovitelné zdroje, právě ve vyšší ceně povolenek vidí způsob, jak ostatní státy přimět k ekologičtějšímu provozu.Tržní reformaMezi dlouhodobějšími návrhy se neobjevuje ani reforma trhu s elektřinou. Její cena se podle pravidel unijního trhu počítá z momentálně velmi vysoké ceny plynu, což chtěla změnit hlavně Francie. Komise pouze hodlá lépe dohlížet na uhlíkový trh a prověřit případné praktiky porušující konkurenční pravidla na trhu s energiemi.Centrální nákup plynuBruselští byrokraté kromě toho uvedli, že zvažují možnosti dobrovolného zapojení členských zemí do společného nákupu plynu. To by mohlo vylepšit evropskou pozici při vyjednávání dodávek zemního plynu z Ruska, na němž jsou evropské země závislé. Problém je však v tom, že takový společný nákup by se neudál hned, a tudíž i jeho efekt by přišel později.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

marfušenka Jo tak, Brusel nařizuje, ostrakizuje...ale krizi v energetice si "mohou" jednotlivé národy milostivě řešit samy.. 1

provlada Ale ukázal. Nikdo nemůže čekat, že to řeknou přímo, ale cesta je zřejmá - odchod z EU. 1

