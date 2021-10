https://cz.sputniknews.com/20211014/bude-veselka-slavisticky-brankar-kolar-pozadal-o-ruku-dceru-tvrdika-16168065.html

Bude veselka. Slavistický brankář Kolář požádal o ruku dceru Tvrdíka

Brankář fotbalové Slavie Ondřej Kolář má důvod k radosti. Rozhodl se totiž, že se usadí a svou lásku, modelku Janu Tvrdíkovou, požádal o ruku. Jeho drahá... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-14T16:42+0200

Fotbalový reprezentant se o tuto milou a radostnou novinku podělil na svém instagramovém účtu. Tam kromě oznámení sdílel i snímek, na kterém má jeho láska na ruce zásnubní prsten.Skutečnost, že bude veselka, následně na sítích potvrdila i jeho partnerka Jana, která je známá jako modelka. Ta přidala stejnou fotografii a popisek: „Řekla jsem ANO.“Zmiňme, že láska mezi těmito hrdličkami netrvá zase tak dlouho, jak by si mnozí mohli myslet. Pár tvoří od loňského podzimu, ale oba se znajíjiž řadu let. Kolář patří k brankářskéjedničceSlaviea Tvrdíková jedcerou předsedy představenstva.Již dříve Kolář uvedl, jak se jejich vztah zrodil: „Vždycky jsme si spolu rozuměli. Před pár měsíci jsem pozval Janču na kafe a rozjelo se to.“Podotkl také, že kvůli tomu, že randí s dcerou slávistického šéfa, je často terčem vtípků ze strany svých spoluhráčů.Připomeňme, že u Koláře zřejmě platí české rčení „Neštěstí ve hře – štěstí v lásce“. Letos má totiž za sebou frakturu lebeční kosti či zlomené žebro.Reakce na sociální sítiKdyž dotyční sdíleli dané oznámení na Instagramu, okamžitě se objevily komentáře plné gratulací a blahopřání, a to jak na Kolářově profilu, tak na profilu jeho partnerky.A blahopřání se jen hrnula: „V sobotu čisté konto a pořádný oslavy mohou začít.“

