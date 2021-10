https://cz.sputniknews.com/20211014/demokraticke-koalice-nemaji-podporu-vetsiny-cechu-priznal-kalousek-a-obratil-se-na-jejich-priznivce-16171516.html

Demokratické koalice nemají podporu většiny Čechů, přiznal Kalousek a obrátil se na jejich příznivce

Složení Poslanecké sněmovny po volbách, které se odehrály minulý týden, se výrazně změní. Poprvé v moderní historii v dolní komoře parlamentu budou chybět například představitelé klasických levicových politických sil, a sice ČSSD a KSČM, které nedokázaly překročit pětiprocentní bariéru pro vstup do Sněmovny. Strany, které se ocitly mimo parlament, získaly podporu ze strany více než milionu českých voličů, což je rekordní číslo propadlých hlasů.Neúspěch řady politických subjektů, které by teoreticky mohly přistoupit k jednáním s hnutím ANO o možném vytvoření vládní koalice, předurčilo převahu dvou opozičních koalic. Koalice Spolu a PirSTAN získaly dohromady 43,41 % všech hlasů, nicméně, ve Sněmovně představitelé pěti politických sil, které předem odmítly jakákoliv povolební jednání s hnutím ANO či SPD, dostanou 108 poslaneckých křesel z 200, což je víc, než polovina.Svou pozornost této tematice v jednom ze svých tweetů věnoval i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, který zdůraznil, že počet mandátů získaných dvěma opozičními koalicemi nereflektuje skutečnou úroveň jejich podpory mezi českými občany.Budoucí prezidentské volbyKromě toho se Kalousek zamyslel již nad možnou strategií demokratických sil v prezidentské kampani v případě, že Babiš oznámí svou kandidaturu. Podle bývalého českého poslance se prvního kola voleb musí zúčastnit co nejvíce demokratických kandidátů s tím, aby se v otevřeném souboji určil silnější z nich.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

