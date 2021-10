https://cz.sputniknews.com/20211014/dve-davky-vakciny-proti-covidu-nestaci-na-jip-lezi-plne-ockovani-lide-16174301.html

Dvě dávky vakcíny proti covidu nestačí: Na JIP leží plně očkovaní lidé

Dvě dávky vakcíny proti covidu nestačí: Na JIP leží plně očkovaní lidé

Koronavirová pandemie v Česku se bohužel opět dostává na vrchol a nemocných stále přibývá. I když spousta lidí spoléhala na očkování, vypadá to, že to není... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

Pokud jde o covid-19 v číslech, v Česku za včerejší den přibylo 1 497 nemocných, přičemž přibylo i hospitalizovaných (aktuálně je to 407). Ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče (JIP) bylo k 12. říjnu celkem 98 osob. Z nich 29 bylo plně očkováno. A počet těch, kteří již mají očkování dokončené, v poslední době dál roste.Nijak utěšující není ani to, že průměrný věk nakažených očkovaných se pohybuje kolem 48 let. V kategorii lidí starších 65 let mělo pozitivní test 67 osob. Navíc, dosud za říjen po dokončeném očkování zemřelo 17 lidí.K situaci se vyslovil český imunolog Václav Hořejší, který uvádí, že se nejedná o nic nečekaného.Ke své odpovědi pak vzápětí dodal, že klinické studie hovořící o 90% ochraně byly realizovány zejménana relativně mladých a zdravých lidech.Třetí dávka ve hřeI přes to všechno ale politici a odborníci stále nabádají lidi k očkování. Imunolog Hořejší navíc připomněl jednu důležitou věc, a sice, že současná čísla hospitalizovaných i nakažených jsou oproti době před začátkem vakcinace výrazně nižší.Proto je možné, že počet plně očkovaných lidí bude v nemocnicích nadále růst. Poznamenal také, že na JIP nejčastěji ležíti, kteří nejsou očkovaní, a spadají do rizikové skupiny.Už před několika týdny se navíc začalo hodně hovořit o třetí dávce očkování. „Důležitá je i třetí očkovací dávka. Účinnost ochrany před onemocněním postupně klesá, zejména u těch, kteří dostali obě dávky začátkem roku. Třetí dávka je u nich jakási pojistka a je rozumné, že se s jejím očkováním začalo,“ uzavřel dané témaHořejší.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

