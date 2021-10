https://cz.sputniknews.com/20211014/fotograf-potrebuje-dovcu-daru-rolins-zkritizovali-fanousci-za-fotku-bez-podprsenky-16172903.html

„Fotograf potřebuje dovču.“ Daru Rolins zkritizovali fanoušci za fotku bez podprsenky

I když Daře pomalu, ale jistě, „táhne“ na padesát, nikdo by jí půl století nehádal. Její postava totiž mluví za vše – Dara má figuru pevnou jako skála, kterou by jí mohly závidět o mnoho let mladší ženy.Není tedy divu, že se tato slovenská diva nebojí odhalit. I tentokrát odhodila zábrany a nechala se zvěčnit, pro některé až možná moc, vyzývavě.Na fotografii je, jak již popisek napovídá, zachycena u západu slunce, má na sobě rozevláté šaty, pod nimiž nemá podprsenku. A když to fanoušci spatřili, následovala vlna reakcí.A i další si stáli za tím, že „ta se podařila“. Mnozí jí pak vzkazovali, že si na snímku všimli úplně něčeho jiného…Podle dalších obdivovatelů je navíc Rolins kočka, která je neobyčejně krásná a nádherná.Kromě pozitivních komentářů si ale Dara musela přečíst i pár těch negativních. Kritika se snesla na to, že se ve svém věku až moc odhaluje.„Tohle není moc podařené foto… Jako doteď všechny super… Jen tato na 1 sek, že co ti visí… Fotograf potřebuje dovču… Určitě,“ zněla další kritická slova.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.

