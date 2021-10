https://cz.sputniknews.com/20211014/inflace-na-slovensku-dosahla-46--je-to-maximum-za-deset-let-16163309.html

Inflace na Slovensku dosáhla 4,6 %, je to maximum za deset let

Růst cen na Slovensku pokračuje, což se projevilo i na inflaci. Ta byla v září na úrovni 4,6 procenta, což je nejvyšší hodnota od listopadu 2011. Podle... 14.10.2021, Sputnik Česká republika

Odborníci upozornili, že za růstem inflace je zejména zvyšující cena potravin.„Novou položkou, která výrazně ovlivnila růst cen meziročně i meziměsíčně, byl prudký růst cen školního stravování. K celkové hodnotě meziroční inflace od jara přispívají i vyšší ceny paliv, meziroční růsty nad 20 procent si připisují již pátý měsíc po sobě,“ informuje úřad.Potraviny, které spolu s náklady na bydlení a energie tvoří značnou část výdajů slovenských domácností, zdražily meziročně o 4,3 procenta, nejvíce od loňského května. Z potravin stouply zejména ceny zeleniny a ovoce, v meziročním srovnání zlevnil jen cukr a sladkosti.Rekordní růst cen pohonných hmotNejvětší položka ve výdajové struktuře slovenských domácností, tedy bydlení a energie, zvýšila růst cen z 2,2 % v srpnu na 2,6 % v září. Tato hodnota vzrostla pátý měsíc po sobě zejména kvůli imputovaným nájmům, které odrážejí dražší stavební materiály. Růst cen v tomto odvětví meziročně tlumil levnější plyn a elektřina.Zvýšení cen v odvětví dopravy bylo způsobeno novým rekordním meziročním růstem palivové složky o 24,5 %. Meziroční inflaci podpořil sedmý měsíc po sobě také růst cen tabákových výrobků po zdanění a vyšší ceny alkoholických nápojů, zejména lihovin.V menší míře k úrovni inflace přispěly ceny vysokoškolského vzdělávání, pokračující růst cen novin, knih a kancelářských potřeb, audiovizuální a fotografické techniky, jakož i vyšší ceny nábytku, vybavení a běžné údržby domácností.Za období od ledna do konce září se ceny zboží a služeb na Slovensku zvýšily ve srovnání se stejným obdobím loni o 2,4 procenta. Slovenské ministerstvo financí ve své zářijové prognóze zvýšilo výhled letošní inflace na 2,5 procenta. V příštím roce by spotřebitelské ceny měly stoupnout o 4,2 procenta, a to i kvůli očekávanému zdražení regulovaných cen energií pro domácnosti a malé podniky.Se zrychlováním tempa inflace se potýkají i další evropské země. V České republice spotřebitelské ceny v září meziročně stouply o 4,9 procenta. Vyšší meziroční růst byl naposledy v roce 2008.V Česku rychle rostou výdaje na bydlení – ceny energií, stavebních materiálů. A také ceny pohonných hmot. Začínají růst i ceny potravin.Ekonomové upozorňují, že růst cen bude pokračovat i v následujících měsících.Česká národní banka v reakci na inflaci skokově zvýšila základní úrokovou sazbu z 0,75 na 1,5 procenta.

❌➗➖➕ Inflace je jedna věc, že buď kvůli tiskání peněz, nebo zdražování (a oboje) občany ochuzuje, protože si mohou méně koupit. To že ale v obchodech očividně mizí dobré zboží a nahrazují to neprodejným sajrajtem je druhá věc, která se nikde ve statistikách nezmiňuje. Na západě to jde prostě do hajzlu a nebude to lepší, ale horší, protože to vláda stejně nemůže ovlivnit a uhlídat, ale obchodníci ano.. Zrovna ukazovali reportáž, že zápaďácké firmy (70%) v Číně ani vůbec nepomýšlí se zase vrátit na západ a obchody jim v Číně dobře jedou.. Čína v okolních zemích s kterými má smlouvu o volném obchodu (10 zemí, jako Vietnam, Myanmar, atd..) i úspěšně rozšiřuje jejich digitální platební systém "AliPay" , což je něco podobného jako zápaďácký "PayPal".. 🇨🇳🍒👍👍👍👍 1

