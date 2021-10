https://cz.sputniknews.com/20211014/iva-kubelkova-v-posteli-a-bez-make-upu-promluvila-o-vysledcich-voleb-strhla-se-boure-16164601.html

Iva Kubelková v posteli a bez make-upu promluvila o výsledcích voleb. Strhla se bouře

Iva Kubelková v posteli a bez make-upu promluvila o výsledcích voleb. Strhla se bouře

Slovem „bouře" okomentovala parlamentní volby modelka Iva Kubelková. Ve svém příspěvku na sociální síti uvedla, že výsledky bude respektovat, čímž vyvolala... 14.10.2021

Kubelková sdílela fotku v posteli a bez makeu-upu s tím, že děkuje všem, kteří se voleb účastnili.Modelka zřejmě ani netušila, jakou bouři tímto svým statusem v komentářích vyvolá. Někteří totiž nepochopili, jak to Kubelková myslela, a koho tedy volila. „…budu jejich výsledky respektovat… takže?“ zněl jeden z komentářů. Kubelková reagovala s tím, že ona sama je s výsledky voleb spokojená a dodala, že je vidět, jak si lidé mají tendenci stále něco domýšlet.Podobně zněl i jiný komentář: „Ale asi spokojená nejste.“ I na tuto reakci Kubelková uvedla, že naopak spokojená je.Někteří již predikovali, jak to bude s novou vládou vypadat. „Je po volbách, bojím se toho, co nás čeká s tímto slepencem, nevěřím jim,“ uvedla uživatelka.Někteří neskrývali naštvání. „Že se furt ty známé tváře musí angažovat v politice a vnucovat nebo demonstrovat své politické názory. Nebo zase jen vyfotit svůj hezký obličej a čekat kolik lajků mi dají?“ ptala se jiná sledující.Připomeňme, že vítězem voleb se stala koalice Spolu sjednocující 3 liberální strany a hnutí, Občanskou demokratickou stranu, KDU/ČSL a TOP 09. Koalice získala 27,79 % hlasů a dostane 71 mandátů.Na druhém místě je centristické hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, které získalo 27,12 %, a získá tedy 72 míst v parlamentě. Na třetím místě je další liberální koalice Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí. Tato koalice získala 15,62 %, což činí 37 mandátů.Do parlamentu prošlo také euroskeptické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), 9,56 % a 20 poslaneckých křesel.Iva KubelkováIva Kubelková se narodila v Písku. Na začátku své kariéry se tato krásná Češka věnovala fotomodelingu a módním přehlídkám, poté se však rozhodla, že zkusí kariéru v televizi. Iva je nejen jednou z nejpopulárnějších českých moderátorek, ale také majitelkou kosmetického salónu v Praze. Kromě toho má dvě dcery.

